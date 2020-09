Catania, la sorpresa in attacco è Reginaldo. L'attaccante classe 1983 in forza alla Reggina nella stagione passata ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

Catania, la sorpresa in attacco è Reginaldo. A Torre del Grifo la SIGI continua a fare progressi nell’ambito del calciomercato in chiusura il cinque ottobre.

Infatti nelle ultime ore alle pendici dell’Etna è approdato un nuovo acquisto per il reparto offensivo.

Si tratta di Reginaldo da Silva Ferreira, attaccante classe 1983 che nella scorsa stagione ha siglato sei reti in trenta presenze con la Reggina sia in Coppa Italia che in campionato,

entrando anch’egli nella storia del club amaranto per la conquista della promozione in Serie B.

L’attaccante brasiliano esordì in Serie C1 con il Treviso giocando soltanto una partita ma riuscendo a ritagliarsi uno spazio da titolare nella stagione 2003/04.

In questa stagione, infatti, Reginaldo non solo accumulò trentuno presenze e tre reti, ma con i veneti conquistò anche la promozione tra i cadetti.

Inoltre, sempre con il Treviso, contribuì al salto in Serie A nella stagione 2004/05, mettendo a segno undici gol in trentanove partite nel campionato successivo.

Reginaldo accumulò ulteriore esperienza in seconda serie con la maglia della Pro Vercelli, squadra con la quale siglò una rete in diciotto gare.

Inoltre l’attaccante sudamericano può vantare anche due brevi parentesi all’estero,

la prima in Giappone con il JEF United nel 2012 in J League Division 2, il secondo campionato nazionale,

e la seconda in Brasile nel 2013 con il Vasco da Gama.

Durante la permanenza in Serie C, Reginaldo si è messo in mostra con la Paganese nella stagione 2016/17 in cui firmò undici gol in trenta partite,

essendo utile ricordare anche l’esperienza con il Trapani la stagione seguente durante la quale si affermò grazie alle sue sei reti in ventuno presenze.

Infine, prima dell’arrivo a Reggio Calabria, lo stesso Reginaldo ha messo in pratica le sue abilità calcistiche con la maglia del Monza.

Infatti con la società lombarda la prima punta brasiliana andò a segno quattro volte giocando trentuno gare.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, Reginaldo ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

Questo il comunicato ufficiale del club etneo:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira,

nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983″.

Per lui contratto biennale:

“L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022”.

Qualche dettaglio su Reginaldo:

“Dopo l’esordio in terza serie, il talentuoso brasiliano ha conquistato con il Treviso la doppia promozione dalla C1 alla Serie A,

categoria in cui ha realizzato complessivamente 19 gol e firmato 16 assist con le maglie della stessa formazione veneta, della Fiorentina, del Parma e del Siena”.

“In B, anche una parentesi con la Pro Vercelli”.

Prosegue il comunicato:

“Archiviate le annate con JEF United in Giappone e Vasco da Gama in patria (nel 2014, finalista del campionato Carioca),

Reginaldo si è riproposto prepotentemente sulla scena della Serie C con la Paganese, firmando 11 reti nel 2016/17,

e con il Trapani, andando a segno in sei occasioni nel girone d’andata prima del trasferimento in Piemonte”.

E conclude:

“Nel 2018/19, l’esperienza con il Monza”.

“Il neo-rossazzurro sarà a disposizione di mister Raffaele già in occasione della ripresa degli allenamenti, in programma domani”.