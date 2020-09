Calendari Serie C, Catania esordirà contro la Paganese. Il tanto atteso derby tra Catania e Palermo si giocherà l'otto novembre al "Barbera" nella gara d'andata. Ritorno al "Cibali" in programma il 3 marzo.

Calendari Serie C, Catania esordirà contro la Paganese

Calendari Serie C, Catania esordirà contro la Paganese. Nel pomeriggio di ogggi presso la sede della Lega Pro sono avvenuti i sorteggi dei calendari della stagione 2020/21 di Serie C.

Durante l’evento è intervenuto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, il quale ha affermato che a partire dal 27 settembre inizierà il “campionato della svolta”,

ovvero un campionato pieno di sorprese a cui parteciperanno squadre di un certo spessore calcistico.

Inoltre Ghirelli, specificando che dopo tanto tempo sarà possibile “ricominciare a parlare di calcio” nel periodo della pandemia da Covid-19,

ha auspicato un quanto più vicino ritorno dei tifosi sugli spalti, nella speranza che questo desiderio “non sia più solo un’illusione ma una realtà”.

Per quanto concerne il prospetto del calendario del Girone C per le squadre siciliane,

alla prima giornata il Catania ospiterà in casa la Paganese, il Palermo sfiderà il Teramo in trasferta e il Trapani incontrerà al “Provinciale” la Casertana.

In tema di derby più attesi, l’8 novembre etnei e rossoneri torneranno a sfidarsi al “Barbera” dopo sette anni durante la nona giornata,

mentre la gara di ritorno è in programma il 3 marzo al “Massimino”.

Per la stagione 2020/21 di Serie C, questo sarà il calendario completo del Catania:

Catania-Paganese, Monopoli-Catania, Catania-Juve Stabia, Catania-Trapani, Virtus Francavilla-Catania, Catania-Ternana, Bari-Catania, Catania-Vibonese;

Palermo-Catania, Catania-X (Bisceglie), Teramo-Catania, Catania-Turris, Avellino-Catania, Catania-Cavese;

e infine:

Viterbese-Catania, Potenza-Catania, Catania-Catanzaro, Casertana-Catania, Catania-Y (Foggia).

Non sono mancate le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania che ha definito il prossimo campionato di Serie C “una Serie B mascherata”,

motivo per cui i cardini da cui ripartire per affrontare la prossima stagione saranno “fiducia e convinzione”.

Secondo il tecnico etneo sarà fondamentale la partenza iniziale, avendo a disposizione un calendario tanto ostico quanto complesso.

Queste le parole di Raffaele ai microfoni del Calcio Catania:

“Sarà importante partire bene, considerando un’incognita che vale per quasi tutte le squadre ai nastri di partenza:

dopo le difficoltà legate alle amichevoli, ci ritroveremo a disputare sette partite nell’arco del primo mese del torneo”.

Prosegue Raffaele:

“Il doppio turno in casa arriverà presto, dal 7 all’11 ottobre: speriamo di poter contare già per quella data sull’apertura degli stadi, almeno parziale”.

E puntualizza:

“Il percorso più importante dal punto di vista emotivo, nel girone d’andata,

si snoderà nelle quattro giornate che prevedono il match interno con la Ternana e le trasferte a Bari e Palermo,

dal 21 ottobre all’8 novembre”.