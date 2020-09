Calcio Catania, per la difesa arriva Claiton. Il difensore brasiliano classe 1984 che vanta circa 400 presenze nei campionati professionistici ufficiali, ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2022.

Calcio Catania, per la difesa arriva Claiton. A poche ore dall’ufficialità della cessione di Francesco Salandria alla Viterbese,

il Calcio Catania ha ufficializzato a sorpresa un nuovo rinforzo d’esperienza funzionale alla possibile difesa a tre per mister Raffaele.

Si tratta di Claiton dos Santos Machado, difensore classe 1984 in forza alla Cremonese in Serie B nelle ultime tre stagioni,

siglando un totale di nove reti in 81 presenze sia nel campionato di cadetteria che in Coppa Italia con i grigiorossi lombardi.

Il centrale brasiliano esordì nella massima serie in Italia nel 2001 con la maglia del Bologna,

firmando anche una presenza con il Milan nella Coppa Italia 2002/03 conquistata successivamente dalla formazione rossonera.

Dopo l’esperienza in Serie A da giovane, Claiton ha avuto una breve gavetta in terza serie con la casacca di Prato e Lecco fino a quella del Varese in Seconda Divisione.

Nel corso delle cinque stagioni con quest’ultima compagine, lo stesso Claiton è entrato nel cuore dei tifosi dapprima con la promozione in Prima Divisione nella stagione 2008/09,

e dopo con il secondo salto di categoria in Serie B durante la stagione successiva, giocando anche una semifinale di playoff in seconda serie nel 2011.

Tra le annate di ulteriore crescita del difensore brasiliano sono da annoverare il biennio 2011-2013 a Bari in cui Claiton firmò 64 presenze e sei reti,

e la breve parentesi con il Chievo in Serie A fino al 2014 con soltanto otto presenze all’attivo.

Infine, Claiton ha coronato la sua carriera dal 2014 al 2017 durante la permanenza a Crotone condita da 84 gare e sette reti.

Infatti con il club calabrese il difensore sudamericano conquistò la promozione in Serie A nella stagione 2015/16,

e la salvezza in extremis all’ultima giornata nella massima serie l’anno dopo.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, Claiton ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2022 con la società di via Magenta.