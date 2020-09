Serie C, i sorteggi per i calendari. L'evento si terrà mercoledì 16 settembre presso la sede della Lega Pro dalle 17. Sarà possibile seguire la diretta su Rai Sport.

Nella giornata odierna si è riunito per via telematica il Consiglio Direttivo di Lega Pro,

un incontro successivo al verdetto del Consiglio Federale della FIGC inerente all’approvazione del ripescaggio di Foggia e Bisceglie in Serie C.

In questi ultimi mesi, infatti, le società di Picerno e Bitonto sono state sotto i riflettori a causa di una presunta combine durante l’ultima giornata della stagione 2018/19 in Serie D.

Con la conferma della retrocessione tra i dilettanti dei due club appena citati, Foggia e Bisceglie potranno partecipare al prossimo campionato di Lega Pro.

Infatti, applicando il principio dello slittamento nella classifica e la conseguente penalizzazione di 5 punti ai danni del Bitonto, prima nel Girone H di Serie D,

il Foggia secondo in classifica scavalca i neroverdi e sale sul podio, spettandole così la promozione nella terza serie.

Discorso a parte per il Bisceglie che, in virtù dell’esito del Consiglio Federale, era in lizza per ottenere il ripescaggio in Serie C,

essendosi i neroazzurro stellati classificati diciassettesimi davanti a Picerno, Rende e Rieti nella stagione scorsa.

A questo punto Foggia e Bisceglie potranno presentare la propria iscrizione in Lega Pro e regolare documentazione entro dieci giorni.

Con la composizione ufficiosa dei prossimi tre gironi della stagione 2020/21 di Serie C si potrà procedere al sorteggio dei rispettivi calendari.

Secondo un comunicato ufficiale della Lega Pro, i sorteggi avverranno mercoledì 16 settembre alle 17:00 presso la sede della Lega Pro.

Inoltre sarà possibile seguire la diretta dell’evento su Rai Sport.

Oltre al nodo dell’iscrizione per Foggia e Bisceglie (indicate al momento con “X” e “Y”) da sciogliere ufficialmente entro dieci giorni,

queste saranno le squadre già iscritte che il Catania incontrerà nel corso della prossima stagione con inizio il 27 settembre:

Avellino, Bari, Casertana, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana,

Trapani, Turris, Vibonese, Virtus, Francavilla, Viterbese, X, Y.