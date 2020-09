Ivana Gualtieri nuova dirigente della “Diaz-Manzoni” di Catania. La Gualtieri raccoglie l'eredità della collega Daniela Vetri.

Ivana Gualtieri nuova dirigente della “Diaz-Manzoni” di Catania

Ivana Gualtieri nuova dirigente della “Diaz-Manzoni” di Catania. Giovedì 24 inizierà l’attività scolastica dell’Istituto Comprensivo “Diaz-Manzoni” di Catania.

Da qualche giorno alla guida dell’Istituto si sono insediate, la nuova dirigente Ivana Gualtieri e la nuova Direttrice dei Servizi generali e Amministrativi Loreley Basile.

La Gualtieri raccoglie l’eredità della Collega Daniela Vetri, che resta alla direzione dell’Istituto superiore ‘Archimede’ di Catania.

La Gualtieri è laureata in lettere, 3 master: in dirigenza nelle istituzioni scolastiche; inclusione e metodologie didattiche innovative.

Ha insegnato presso la scuola secondaria di primo grado dal 2000 al 2007 e presso la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 1999/2000 e dal 2007 al 2019.

Ha diretto in qualità di dirigente scolastico l’istituto comprensivo San Francesco di Palmi e la direzione didattica Rosolino Pilo di Palermo dalla quale proviene.

Afferma Ivana Gualtieri dirigente della Diaz-Manzoni di Catania:

«Assumo con grande piacere l’incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Diaz-Manzoni” e,

rivolgo un cordiale saluto e ringraziamento alla Dott.ssa Daniela Vetri che mi passa il testimone dopo aver guidato questa Istituzione con competenza e autorevolezza».

Nella foto la dott.ssa Ivana Gualtieri nuova dirigente dell’Istituto “Diaz-Manzoni”

Aggiunge la Dirigente scolastica:

«Saluto cordialmente il Presidente del Consiglio d’Istituto e tutti i componenti con i quali mi auguro di avviare una proficua e serena collaborazione;

desidero, inoltre, porgere un caloroso saluto ai vertici politici del Comune di Catania e a tutta l’amministrazione comunale,

con i quali siamo in contatto per un sereno avvio dell’anno scolastico».

Continua la Gualtieri:

«Saluto tutto il personale della Scuola, docente e ATA, che fin da subito mi ha accolta con cordialità ed entusiasmo e che con grande responsabilità,

si è adoperato per supportarmi nell’organizzazione di tutte le misure previste per consentire l’avvio, in sicurezza, del prossimo anno scolastico».

«Rivolgo il pensiero più importante a voi, cari alunni e studenti, che siete la nostra ricchezza e il volano di ogni nostro pensiero e azione:

obiettivo di tutti noi sarà accompagnarvi nel percorso di crescita, educativo e formativo, perché possiate scoprire, coltivare e valorizzare tutti i vostri talenti!»

Conclude la dirigente Gualtieri:

Rivolgo, in questo particolare momento di emergenza, ai genitori un affettuoso saluto con l’augurio di iniziare insieme un percorso di collaborazione,

fiducia e partecipazione per accompagnare i figli nel proprio percorso scolastico e auguro a tutti un buon inizio».