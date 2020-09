Catania, in arrivo Santurro. Idea Naessens per l'attacco. Nei prossimi giorni è attesa la firma del portiere ex Siracusa e Bologna classe 1992. Da ultimare i dettagli con l'attaccante belga.

Catania, in arrivo Santurro. Idea Naessens per l’attacco. A due settimane dall’inizio della stagione 2020/21 di Serie C,

la dirigenza etnea passo dopo passo porta avanti i lavori sul fronte del mercato estivo per comporre la rosa rossazzurra a disposizione di mister Raffaele.

Sebbene la società di via Magenta abbia già portato a termine innesti importanti come Zanchi e Albertini sulle fasce assieme a Maldonado, Izco e Rosaia a centrocampo,

il club etneo starebbe optando per un cambio della guardia anche in porta.

Infatti, con il possibile addio di Jacopo Furlan tra i pali, secondo le ultime indiscrezioni il candidato in dirittura d’arrivo sarebbe Antonio Santurro,

estremo difensore classe 1992 che si è distinto nella terza serie calcistica con la maglia di Melfi e Siracusa,

riuscendo a timbrare anche una presenza in Serie A con il Bologna nella stagione 2017/18 nel match contro la Roma.

Discorso diverso, invece, nel reparto offensivo dove ancora mancano ulteriori certezze ad esclusione dell’arrivo ufficiale di Alessandro Gatto.

Se in queste ultime settimane è atteso alle pendici dell’Etna Manuel Sarao, attaccante che nella passata stagione ha contribuito alla promozione della Reggina in Serie B,

alcune voci farebbero risalire il nome del belga classe 1991 Jens Naessens, prima punta che all’occorrenza può ricoprire più ruoli sotto la porta avversaria.

Naessens nelle ultime tre stagioni ha trovato poco spazio con il Westerlo in Proximus League, la seconda categoria del campionato in Belgio,

siglando soltanto sette presenze ma impreziosite da cinque reti.

Inoltre Naessens è riuscito a spiccare tra le file del Malines dal 2014 al 2016, formazione con la quale ha totalizzato 33 presenze e tre gol in Pro League, la massima serie belga.