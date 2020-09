Covid-19 in Sicilia, da 104 a 44 positivi. Calano i contagi, oltre 4mila i tamponi effettuati nell’isola. Il maggior numero di positivi a Palermo e Catania: il dettaglio per province.

Covid-19 in Sicilia, da 104 a 44 positivi. Sono 44 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare,

per un totale di 5.180 casi dall’inizio dell’epidemia.

Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 4.002.

I 44 nuovi positivi sono così ripartiti:

Palermo 14, Catania 8, Agrigento e Trapani 6, Ragusa 4, Caltanissetta 3, Enna 2, Siracusa 1. I decessi dall’inizio della pandemia restano 289.

Diminuiscono di poco i contagi in Italia.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.501 nuovi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi.

Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297.

Oggi in lieve calo le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall’inizio della pandemia di 35.603.

I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati.