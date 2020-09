Mariano Izco torna tra i rossoazzurri. Il calciatore argentino classe 1983, che ha accumulato 235 presenze con la maglia del Catania, firma un contratto annuale.

Mariano Izco torna tra i rossoazzurri

Mariano Izco torna tra i rossoazzurri. Nelle scorse settimane circolavano numerosi voci in merito a un ritorno in rossazzurro di Mariano Izco,

ex capitano del Calcio Catania ai tempi della permanenza in Serie A che non ha mai smesso di palesare il suo amore per il capoluogo etneo.

Così in queste ultime ore è arrivata la notizia ufficiale da parte della società di via Magenta:

Izco vestirà nuovamente la maglia del Catania dopo sei anni dall’ultimo addio.

Un gradito ritorno in terra etnea che certamente regala entusiasmo ai tifosi catanesi in attesa di vedere all’opera il nuovo Catania,

mentre sul profilo tecnico-tattico rappresenta un valore aggiunto a centrocampo per il tecnico Giuseppe Raffaele.

Mariano Izco, nel corso delle otto stagioni trascorse ai piedi dell’Etna ha totalizzato 235 presenze,

firmando sette gol e diventando il calciatore con più partecipazioni nella storia del club etneo.

Tra questi è da ricordare quello contro la Juventus durante il match in trasferta vinto dagli etnei per uno a due nella stagione 2009/10, il primo in Serie A,

riuscendo a siglare anche la prima doppietta nella gara vinta per quattro a uno contro la Roma al “Cibali” a fine stagione 2013/14.

Nella foto Calcio Catania, Mariano Izco

Dopo la variegata avventura in Sicilia nella massima serie, il centrocampista argentino trascorse una stagione a Crotone accumulando solo cinque presenze,

una brevissima parentesi a Cosenza e infine la recente esperienza in Serie B con la neopromossa Juve Stabia.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, Izco ha firmato un contratto annuale con opzione di prolungamento per la stagione 2021/22.

Questo il comunicato:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Julio Izco,

nato a Buenos Aires, in Argentina, il 13 marzo 1983″.

Per Izco contratto annuale:

“Izco, primatista in termini di presenze in Serie A nella storia rossazzurra (ben 218),

ha sottoscritto un contratto annuale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22″.

Prosegue il comunicato:

“Nel corso della sua prima parentesi calcistica etnea, dal 2006 al 2014, l’atleta argentino ha disputato complessivamente 235 gare nelle competizioni ufficiali,

siglando 7 reti;

successivamente, ha sommato ulteriori esperienze nella massima serie, con il Chievo Verona e il Crotone, e in B, con il Cosenza e la Juve Stabia”.

Conclude il comunicato:

” L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’atleta argentino di sostenere i primi allenamenti individuali”.