Coronavirus in Sicilia, 77 nuovi casi in più. Il totale degli attuali positivi è 1.527 infetti. Il dettaglio nell’isola per provincia. In Italia aumentano ancora i contagi.

Coronavirus in Sicilia, 77 nuovi casi in più

Coronavirus in Sicilia, 77 nuovi casi in più. Resta stazionario il trend dei contagi da coronavirus in Sicilia.

Il report odierno segnala 77 nuovi casi, nessuno dei quali riguarda migranti, a fronte di 4.783 tamponi.

Il totale degli attuali positivi nell’Isola giunge a 1.527. I malati in terapia intensiva sono 15,

quelli ricoverati con sintomi 105, i pazienti in isolamento domiciliare sono 1.407.

Si registrano anche 4 guarigioni, non ci sono decessi.

Ecco la suddivisione per province:

Palermo 17, Messina 15, Catania 14, Trapani 10, Agrigento 7, Ragusa 6, Enna 4, Siracusa 2, Caltanissetta 2.

In Italia aumentano gli infetti da covid-19.

II bilancio delle ultime 24 ore nel Paese è di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati.

I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più.

In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila.

Nuovo aumento dei pazienti in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore.

In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più).

In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d’Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi.