Coppa Italia, Catania incontra il Notaresco. Nel primo turno eliminatorio in programma il 23 settembre al "Cibali" gli etnei sfideranno il Notaresco, compagine abruzzese militante in Serie D.

Coppa Italia, Catania incontra il Notaresco. Nella giornata odierna presso la sede della Lega di Serie A sono avvenuti i sorteggi della Coppa Italia 2020/21.

In base a quanto avvenuto oggi, il Catania affronterà il San Nicolò Notaresco, compagine abruzzese nata nel 2018 che milita in Serie D.

Il match di Tim Cup è in programma mercoledì 23 settembre allo stadio “Angelo Massimino” con orario ancora da definire.

La vincitrice della gara sfiderà in trasferta il Pescara in occasione del secondo turno in programma il 30 settembre,

mentre già nel terzo turno previsto per il 28 ottobre subentreranno le squadre di Serie A nella competizione nazionale.

Infatti, la squadra qualificata tra Pescara e una tra Catania e Notaresco incontrerebbe il Parma ancora una volta fuori casa.

Nell’ambiente rossazzurro c’è grande attesa di scoprire il nuovo Catania targato SIGI Spa,

sebbene la nuova proprietà del club etneo stia ancora lavorando sul mercato per completare la rosa a disposizione di mister Raffaele.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza di Torre del Grifo sarebbe vicina a ufficializzare Luis Maldonado,

centrocampista classe 1996 di origini ecuadoregne che nella scorsa stagione ha siglato venticinque presenze e un gol con l’Arzignano Valchiampo,

avendo indossato anche le maglie di Pinzolo, Chievo Verona ed Este prima dell’avventura in Serie C con i giallocelesti vicentini.

Nell’ambito delle uscite, invece, il Livorno avrebbe puntato gli occhi su Jacopo Furlan e Andrea Mazzarani,

sebbene ancora non ci siano notizie certe su un possibile addio dei due calciatori ancora in forza al Catania.

D’altro canto i rossazzurri sfideranno una squadra che tra i dilettanti è riuscita a sapersi distinguere terminando la scorsa stagione con un terzo posto,

un risultato degno di nota per una società che ha cominciato a muovere i primi passi due anni fa.