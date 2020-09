SIGI presenta la "Catania Card 11.700". Si potrà scegliere tra quattro tipi di tessera (Silver, Gold, Platinum ed Elite) in base alla quota d'adesione che va da 180 a 1000 euro, con possibilità di convertirla in abbonamento pagando 2 euro in più.

SIGI presenta la “Catania Card 11.700”. Nella giornata di ieri a Torre del Grifo la SIGI Spa ha presentato la “Catania Card 11.700”,

una tessera ideata dalla nuova proprietà del Calcio Catania grazie alla quale i tifosi etnei potranno offrire il proprio contributo economico.

A presiedere la conferenza stampa a Torre del Grifo presenti l’avvocato Giovanni Ferraù, Gaetano Nicolosi e Nuccio La Ferlita.

La tessera in questione rispecchia la volontà di dare vita a un’operazione di crowdfunding alla base del progetto SIGI,

lo stesso progetto che a luglio ha reso possibile la salvezza della stessa matricola 11700 in seguito alla vincita del bando del Tribunale.

Come spiegato da Nicolosi, la “Catania Card 11.700” nasce dall’idea di “far fronte alla situazione dettata dal Covid-19”,

e riportare ad alti livelli il Calcio Catania puntando sul supporto dei tifosi.

Queste le parole di Gaetano Nicolosi:

“Noi vogliamo che il Catania sia di tutti, abbiamo preso un morto e l’abbiamo rimesso in vita, adesso vogliamo una reazione della gente”.

“La maglia del prossimo anno sarà la stessa dello scorso anno e avremo sponsor di caratura anche nazionale”.

Anche l’avvocato Giovanni Ferraù focalizza l’attenzione sul contributo che ogni tifoso rossazzurro potrà dare acquistando la Card 11.700.

Queste le parole dell’avvocato Ferraù:

“Speriamo che tutti facciano la loro parte, che questa Catania Card sia l’inizio di una compartecipazione alla cosa comune chiamata Calcio Catania,

e speriamo che Torre del Grifo possa diventare la casa di tutti i catanesi”.

E spiega:

“Questa iniziativa va pensata come una forma di finanziamento collettivo, l’inizio di una compartecipazione calcistica”.

“L’organigramma futuro dipende dagli assetti legati ad alcuni investitori che impongono di attendere sino a fine mese”.

SIGI lavora per rilevare il restante 4,6% delle quote Meridi:

“L’acquisizione dovrebbe arrivare a giorni, pensavamo fosse una mera formalità ma abbiamo trovato delle difficoltà brillantemente superate”.

“Il progetto rimane basato sull’azionariato diffuso, siamo aperti a tutti gli imprenditori che volessero entrare a far parte del Catania”.

E specifica:

“Qui non vogliamo padroni ma tanti piccoli soci che diano una mano per portare il Catania dove merita”.

Prosegue Giovanni Ferraù:

“La maglia è chiusa, abbiamo trovato tutti gli sponsor”.

“Non è stato facile, pensate quanto sia difficile oggi dare supporto economico con il rischio di avere stadi chiusi”.

E conclude:

“Inizialmente tutti i soci Sigi hanno messo soldi a fondo perduto, ora un investimento comincia a essere qualcosa di diverso”.

“Chi entra oggi in società può farlo anche senza metterci il cuore come abbiamo fatto noi”.

A partire da giovedì 10 settembre, in particolare dalle ore 11:07 simboliche,

sarà possibile acquistare la “Catania Card 11.700” disponibile in 11700 esemplari numerati.

Nello specifico, chi fosse interessato potrà scegliere fra quattro opzioni della Card 11.700 in base alla quota d’adesione che va da 180 a 1000 euro: Silver, Gold, Platinum ed Elite.

Coloro i quali vorranno sottoscrivere la Card avranno anche la possibilità di convertirla in abbonamento per la stagione 2020/21 con un surplus di 2 euro,

dovendosi tenere in considerazione le disposizioni attuali vigenti per l’emergenza Covid-19 e del numero di posti massimi.

Nell’ipotesi di apertura della campagna abbonamenti e acquistando la Silver Card da 180 euro, sarà possibile convertire la tessera in un abbonamento per le due Curve.

Inoltre i sottoscriventi la Silver Card potranno godere di numerosi vantaggi come la t-shirt celebrativa “Calcio Catania 11.700 – la

Storia continua…”,

la mascherina ufficiale del club etneo, la pergamena della gratitudine “L’Elefante non dimentica”, la copia del volume “11.700” dedicato al salvataggio della matricola.

E ancora la targa “CT, Cuore e Testa”, uno sconto del 5% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village (piscina, palestra, corsi e attività),

uno sconto del 10% sul merchandising ufficiale del Calcio Catania per la stagione 2020/21.

Infine anche l’accesso esclusivo a convenzioni e promozioni speciali per l’acquisto di beni e servizi presso gli sponsor del Calcio Catania in costante aggiornamento.

Stesso sistema in caso di acquisto della Gold Card da 400 euro, con la differenza che la conversione della tessera in abbonamento varrà per la Tribuna B.

Oltre ai vantaggi sopra citati, i possessori della Gold Card potranno usufruire anche di una visita guidata a Torre del Grifo durante la prossima stagione,

di uno sconto del 10% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi presenti nel centro sportivo di via Magenta,

e di un ulteriore sconto del 15% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 della squadra rossazzurra.

Contestualmente col possesso della Platinum Card da 700 euro la conversione sarà valida per la Tribuna A,

mentre sottoscrivendo la Elite Card da 1000 euro l’acquirente potrà convertire la tessera in un abbonamento per la Tribuna Elite.

Tra i vantaggi riservati ai possessori della Platinum Card si evidenziano la maglia da gioco ufficiale 2020/21 autografata dalla prima squadra e dalla dirigenza etnea,

la foto esclusiva con i calciatori del club rossazzurro, uno sconto del 15% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti dal centro di Torre del Grifo come piscina e palestra,

e uno sconto del 20% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21 reperibile al Catania Point del centro sportivo etneo.

Discorso più approfondito per tutti coloro i quali decidano di acquistare la Elite Card avendo accesso a più benefici nel corso della stagione 2020/21.

Infatti i sottoscriventi questa tessera potranno innanzitutto scendere a bordo campo ed entrare negli spogliatoi durante il pre-gara con il proprio nucleo familiare,

in virtù delle normative anti Covid-19 e previa prenotazione.

In particolare, durante il pre-gara e nell’intervallo di un match della stagione 2020/21,

i possessori della suddetta tessera che abbiano effettuato la conversione in abbonamento potranno accedere al servizio di “food and beverage”.

Inoltre per costoro sarà possibile partecipare all’asta su Ebay inerente all’assegnazione delle Catania Card numero 1, 1946 e 11.700,

cui seguirà successivamente un’intervista a Torre del Grifo ai vincitori dell’asta online.

Infine, previsto anche uno sconto del 20% sull’abbonamento annuale ad uno dei servizi offerti da Torre del Grifo Village,

e un ulteriore sconto del 20% sul merchandising ufficiale della stagione 2020/21.