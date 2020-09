Saporetti lascia Catania, futuro alla Pro Patria. Il difensore emiliano classe 1996 ha totalizzato cinque presenze con la maglia rossazzurra.

Saporetti lascia Catania, futuro alla Pro Patria. Mentre in casa Catania si lavora per plasmare la rosa etnea per la stagione 2020/21,

non vengono meno gli sviluppi nell’ambito delle uscite.

Infatti il Calcio Catania in queste ultime ore attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota la cessione a titolo definitivo di Lorenzo Saporetti,

la seconda al momento formalizzata dal club etneo dopo quella di Moïse Mbende in questa finestra di calciomercato.

Saporetti, difensore emiliano classe 1996 cresciuto nel settore giovanile del Cesena, giocherà alla Pro Patria in Serie C,

dopo una stagione ai piedi dell’Etna alterata da alcuni problemi fisici nel corso dell’anno.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Saporetti, a titolo definitivo, all’Aurora Pro Patria 1919”.

“Al difensore romagnolo, che in maglia rossazzurra ha collezionato 5 presenze, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera”.