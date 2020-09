Coronavirus in Sicilia, 78 nuovi casi. Aumentano i positivi e i tamponi: 6 sono migranti infetti. Il dettaglio provincia per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 78 nuovi casi

Coronavirus in Sicilia, 78 nuovi casi. Aumentano i positivi in Sicilia.

Secondo l’ultimo report della protezione civile per il ministero della Salute sarebbero 78 i nuovi positivi rispetto a ieri, per un totale complessivo di 1.284.

Oggi ci sono 81 pazienti ricoverati in ospedale, 11 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) e 1.186 in isolamento domiciliare.

I guariti salgono a 2.993. I decessi restano 288. I tamponi eseguiti sono 4.565

La Regione siciliana segnala che nel computo dei 78 casi positivi, si rilevano 6 migranti (4 a Pozzallo e 2 a Siracusa).

Nel dettaglio per province:

+21 a Catania, +10 a Palermo, +12 a Messina, + 2 a Enna, +3 a Siracusa, + 9 a Ragusa, +12 ad Agrigento, +9 a Trapani e 0 a Caltanissetta.

In Italia aumentano ancora i contagi.

Il dato nazionale fa registrare 11 morti e 1.733 nuovi contagiati.

Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.397 positivi e 10 decessi.

Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. E’ boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri).

Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289).

L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 32 anni, in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa.

La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani,

in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità.

Si conferma il cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai,

associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero) osservato nelle settimane precedenti.

Questo il dettaglio la mappa dell’indice di trasmissione del coronavirus Regione per Regione: Abruzzo:

1,14; Basilicata: 0,02; Calabria: 0,66; Campania: 1; Emilia Romagna: 0,97, Friuli Venezia Giulia: 1,18; Lazio: 0,76; Liguria: 0,92;

Lombardia: 0,89; Marche: 0,78; Molise: 0,24; Provincia autonoma di Bolzano: 0,71; Piemonte: 0,9; Provincia autonoma di Trento: 0,78;

Puglia: 1,08; Sardegna: 0,82; Sicilia: 0,82 ; Toscana: 1,05; Umbria: 0.92; Valle d’Aosta: 0,22; Veneto: 0,87.