Calcio Catania, a Torre del Grifo nuovo staff tecnico

Contestualmente all'ufficialità del nuovo acquisto in difesa Alessandro Albertini da parte della dirigenza etnea,

nella giornata odierna il club etneo ha presentato il nuovo staff tecnico che accompagnerà il tecnico Giuseppe Raffaele nel corso della stagione.

Durante la conferenza stampa di presentazione, oltre al nuovo allenatore rossazzurro sono intervenuti Vincenzo Guerini, direttore dell’area tecnica,

e l’amministratore unico Nico Le Mura.

Significativa l’introduzione proprio di quest’ultimo, il quale ha preso parola per primo affermando che “finalmente parliamo di calcio e non di conti economici”.

Ad affiancare mister Raffaele nello staff tecnico per la stagione 2020/21 saranno Giuseppe Leonetti, allenatore in seconda, il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi,

e ancora Giuseppe Colombo in qualità di responsabile della preparazione atletica assieme al preparatore atletico Andrea Mannino.

Tra gli altri membri dello staff tecnico presenti anche il team manager Emanuele Passanisi,

e l’ex estremo difensore rossazzurro Armando Pantanelli nel ruolo di allenatore dei portieri.

Secondo le parole di Vincenzo Guerini, mister Raffaele è stato scelto per i risultati degni di nota conquistati sul campo,

evidenziando al tempo stesso il carattere pragmatico che contraddistingue l’allenatore etneo al di sopra di qualsiasi discorso di circostanza.

Queste le parole di Guerini:

“Raffaele è stato scelto per come ha lavorato, per quello che ha fatto vedere in campo e non con le interviste”.

“L’augurio di cuore è che ci faccia stare bene come crediamo, in una situazione estremamente difficile che stiamo passando”.

E puntualizza:

“E’ uno che parla poco ma fa i fatti, questo è un punto vantaggioso per noi”.

“Volevamo cercare di dare un’identità di squadra particolare: crediamo di presentare una squadra che possa far divertire la nostra gente”.

Prosegue Guerini:

“La società è aggravata da tanti problemi, però posso assicurare che c’è un’aria positiva grazie al lavoro dietro”.

“Non esiste squadra se non c’è alle spalle una società,

e la società ci sta dando tutti i mezzi a disposizione per lavorare sul campo, che è quello che interessa ai tifosi”.

In merito all’utilizzo del settore giovanile, Guerini conclude:

“Dobbiamo approcciarci con umiltà con le società minori, perché se creiamo sinergia con queste,

può essere che qualcuna, invece di portare i ragazzi a Bergamo o Firenze, li segnali a noi”.

Entusiasmo e curiosità di vedere all’opera il nuovo Catania non mancano neanche da parte di Giuseppe Raffaele,

il quale ha elogiato la vicinanza della società rossazzurra verso il suo staff.

Raffaele punta sul mix tra umiltà e competizione agonistica da parte della squadra,

lavorando in particolar modo sulla mentalità vincente da applicare in occasione delle gare in campo.

Giuseppe Raffaele ha dichiarato:

“Siamo un gruppo ambizioso ma con i piedi per terra”.

“Voglio essere una persona di fatti, non mi piace fare tanti proclami, mi piace cercare di arrivare ogni domenica con il massimo del nostro potenziale,

soprattutto dal punto di vista della voglia di vincere”.

Specifica Raffaele:

“La qualità non significa tutto e subito, stiamo cercando di fare le cose ponderate”.

“Non mi nasconderò mai su alcune scelte, il mio ruolo è scegliere e saper sbagliare”.

E avvisa:

“Non vedo l’ora di conoscere il ‘Massimino’ pieno, quello che ho vissuto in quel quarto d’ora di playoff (stagione 2019/20, ndr.)“.

Per il tecnico fondamentale la compattezza di squadra:

“Bisogna creare un organico dove ognuno dei ventidue giocatori può ritagliarsi il proprio spazio”.

“Quest’anno tutti dobbiamo sapere che per ottenere un risultato importante ci vuole più unione, non si parte col primo posto che ci spetta;

io ci voglio arrivare, ma per farlo servono più componenti”.

Prosegue Raffaele:

“Ci deve essere passione oltre alla responsabilità del dover dare per poter ricevere, le pressioni le subisce chi se le mette addosso”.

“Chi vuole essere protagonista di questa squadra si deve esprimere, deve avere voglia di superare i propri limiti”.

Nuovi arrivi in difesa, reparto spesso prediletto dal mister:

“La difesa è ancora da completare, sono arrivati due giocatori che l’anno scorso hanno giocato bene (Andrea Zanchi e Alessandro Albertini, ndr.)“.

“Avendo due punti fermi come Calapai e Pinto sugli esterni, li abbiamo accoppiati per avere una soluzione tempestiva”.

Raffaele analizza la difesa a tre come possibile soluzione:

“Se giochiamo con la difesa a tre saranno due coppie a giocarsi il posto: questa difesa nasce dal palleggio nel mio modo di vedere”.

Focus su Pinto e Albertini:

“Sono molto offensivi come quinti ma anche Calapai e Zanchi, che può fare il terzo di difesa”.

Conclude Raffaele:

“Per quello che riguarda il mercato non posso dire nomi e cognomi, abbiamo un’idea di quello che dobbiamo fare,

però posso parlare dell’idea di squadra che vogliamo costruire: una squadra aggressiva”.

Non sono mancate dichiarazioni da parte dell’amministratore unico Nico Le Mura con riferimento all’attuale situazione societaria.

Secondo Le Mura la dirigenza etnea sta facendo grandi passi avanti in vista del risanamento dei debiti del club di via Magenta.

Inoltre l’amministratore unico etneo ha palesato la priorità da seguire, ovvero una maggiore intesa con le piccole società del territorio locale e zone limitrofe.

Nico Le Mura afferma:

“Stiamo riorganizzando tutti i settori, abbiamo trovato le macerie, inoltre sull’area sportiva ci sentiamo molto sicuri”.

“Il lavoro è tanto, cerchiamo di essere diversi dal passato, ad oggi il clima nel Calcio Catania è sereno e non si vedeva da anni”.

Sulla vicenda di Joe Tacopina:

“E’ una persona splendida, però posso dire altrettanto che noi siamo il Calcio Catania, SIGI farà altri sforzi e andremo con la nostra autonomia a prescindere”.

“Con lui abbiamo firmato un patto di riservatezza, col tempo capiremo e faremo la nostra parte fino in fondo”.

Prossimi obiettivi da seguire:

“Andremo a step, non abbiamo lasciato nessuno da parte”.

Conclude Le Mura:

“Vediamo cosa riusciamo a fare, crediamo molto nel nostro mister”.

“Possiamo rassicurare la città e i tifosi che faremo un grande campionato”.

