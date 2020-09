Sea Watch 4 verso Palermo con 353 migranti. I profughi saranno trasferiti sulla nave quarantena Gnv Allegra. L’ira di Salvini: «Denuncio il governo».

Sea Watch 4 verso Palermo con 353 migranti

Sea Watch 4 verso Palermo con 353 migranti. L’equipaggio della Nave ong in un tweet:

«A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4».

Continua il messaggio:

«Ci stiamo dirigendo verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena».

I 353 migranti saranno trasferiti sulla nave quarantena Gnv ‘Allegra’, la terza imbarcazione messa a disposizione dal Viminale.

La Sea Watch 4 fa rotta verso Palermo, dove è stimato che arrivi tra la notte e l’alba.

Prima del trasferimento, che probabilmente avverrà al largo, la Allegra dovrà completare le ispezioni tecniche e sanitarie previste e fare salire a bordo il personale medico e di assistenza della Croce rossa italiana.

Quando l’iter sarà completato si effettuerà il trasbordo. Successivamente la nave quarantena dovrebbe trasferirsi al largo di Lampedusa.

Tuona il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento telefonico con Aria Pulita su 7 Gold, annuncia battaglia:

«C’è un’ultima ora: stanno dirigendo su Palermo altre 353 clandestini a bordo della Sea Watch, l’ennesima nave straniera che se ne frega di leggi, confini e regole:

se questi ennesimi 353 immigrati irregolari metteranno piede sul suolo italiano,

noi depositeremo come Lega un secondo dopo denuncia all’intero governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Infine Salvini conclude:

«Ormai non sono solo arrivi, è un’invasione, nell’ultimo week 1.500, non si può, non solo per motivi economici ma anche sanitari».