Migranti, vertice Conte Musumeci e Martello. Un incontro a Palazzo Chigi per cercare di pianificare,

un intervento che permetta di superare l’emergenza migranti almeno a Lampedusa.

Questo è l’impegno che il premier Giuseppe Conte ha preso convocando domani a Roma il sindaco Totò Martello e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Sarà il primo confronto dopo il braccio di ferro sull’ordinanza con cui Musumeci ha disposto lo sgombero degli hotspot e dei centri accoglienza siciliani.

Inoltre si discuterà sul controllo e chiusura dei porti alle imbarcazioni dei migranti e alle navi delle Ong.

Una ordinanza sospesa dal Tar su ricorso di Conte e del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.

Ieri la giunta si è riunita con all’ordine del giorno proprio gli sviluppi delle tensioni con il governo romano.

La convocazione di Conte ha fatto scattare una moratoria di 48 ore. I funzionari si sono messi al lavoro durante il week end.

Intanto anche il Cinquestelle Giancarlo Cancelleri ha rivelato di essere intervenuto su Conte:

«affinché fosse valutata la possibilità di incontrare il sindaco Martello e Musumeci per mettere a punto misure efficaci e urgenti».

Conte ha sentitoo Cancelleri prima di fissare l’incontro. Intanto anche il viceministro grillino non nasconde che:

«Lampedusa e i siciliani sono messi a dura prova dagli sbarchi».

Per Musumeci la posizione della Regione Siciliana non cambia:

«hotspot e centri di accoglienza devono essere chiusi perché al loro interno non vi sono le condizioni di sicurezza minime per prevenire la diffusione del contagio da Coronvirus».

In merito alla questione Musumeci ha scritto sui social:

«A Lampedusa la situazione è ancora drammatica. Nell’hotspot oltre 800 persone e quasi 400 nella casa della fraternità».

«Una condizione di vera emergenza che, a denti stretti, finalmente riconosce anche il Viminale».

«A Pietraperzia domenica sono stati contagiati in 9 presso il centro di accoglienza».

«Ed è in corso il trasferimento dei positivi da un altro centro di accoglienza in provincia di Siracusa».

Infine conclude Musumeci:

«Al presidente del Consiglio mercoledì darò un quadro molto chiaro». Musumeci ha detto di attendersi «decisioni forti da Conte».

Intanto l’assessore per la Salute, Ruggero Razza, attende la relazione finale sulle ispezioni negli hotspot: la prossima è prevista proprio a Lampedusa.

Anche il sindaco di Lampedusa Totò Martello chiederà: «misure speciali per la gestione degli sbarchi nell’isola»

In programma pure una richiesta di aiuti per i pescatori e per il comparto turistico danneggiato dall’emergenza.

Richieste, quelle di Martello, che ieri hanno avuto il supporto esplicito dell’Anci, guidato da Leoluca Orlando che dice:

«Il governo nazionale richiami alle proprie responsabilità l’Unione Europea ancora distratta di fronte al genocidio nel Mediterraneo».

Nel frangente l’Anci apprezza la scelta di Conte per:

«dislocare nuove navi per la quarantena dei migranti. È la strada giusta per disinnescare polemiche pretestuose che rischiano di alimentare paura e intolleranza».

Bruxelles chiamata spesse volte in causa sull’argomento ieri si è espressa comunicando:

«Siamo al corrente dell’azione del governatore della Sicilia e siamo in contatto col governo italiano».

Un portavoce della Commissione afferma:

«Ricordiamo che tutte le azioni che vengono intraprese devono rispettare gli obblighi delle leggi sull’asilo dell’Ue e internazionali».

La Commissione Ue fa sapere che la linea è quella di non impedire l’accoglienza dei migranti in quanto:

«Presto sarà organizzato un gruppo per affrontare queste questioni in concreto».

In conclusione la commissione dice:

«Inoltre continuiamo a fornire un sostegno molto significativo, sia operativo che finanziario all’Italia».

Intanto per il secondo giorno consecutivo, il mare mosso e il forte vento, soprattutto nel canale di Sicilia, hanno impedito le partenze e di conseguenza il flusso di sbarchi in Sicilia.