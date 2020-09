Coronavirus in Sicilia, 33 nuovi contagi. Un morto a Siracusa, l’ultimo decesso risale a 15 giorni fa. Nove malati in più rispetto a ieri, il triplo dei tamponi.

A Siracusa si registra un’altra vittima per il Covid-19 a distanza di oltre due settimane dall’ultimo decesso, risalente allo scorso 17 agosto.

I nuovi casi di coronavirus sono 33 (5 sono migranti, tutti riferiti al dato di Siracusa) a fronte di 4.210 tamponi eseguiti (ieri ci si era fermati a 1.315).

I ricoverati in ospedale sono 81, quelli in terapia intensiva 10, le persone in isolamento domiciliare 1.071.

Gli attuali positivi sono ora 1.152. Il totale dei morti giunge a 287 (+1), quello dei guariti a 2.911 (+5).

Ecco la suddivisione dei casi per province: Palermo 8, Trapani 8, Siracusa 7, Catania 6, Messina 2, Caltanissetta 1, Agrigento 1.

In Italia curva contagi in flessione.

Di nuovo in calo i contagi nel Paese: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri.

In aumento il numero dei tamponi effettuati:

81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.

Risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva: sono 107, 13 in più di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi cento nelle ultime 24 ore.

Crescono anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) e il totale degli attualmente positivi (26.754).

I dimessi ed i guariti sono diventati 207.944 (quasi 300 in più).

Lombardia (21) e Sicilia (10) le regioni con il maggior numero di pazienti in terapia intensiva.