Covid-19 in Sicilia, ancora 54 contagiati. Dodici nuovi casi a Catania, 10 a Messina e 9 a Ragusa. Quattro positivi nell’ospedale di Avola.

54 nelle ultime 24 ore (ieri 50), su oltre tremila tamponi effettuati.

Un ricoverato in meno in terapia intensiva e 15 guariti in più. Il totale degli attuali malati arriva a 1.058.

Ecco la divisione dei 54 contagiati (5 sono migranti) per provincia:

12 a Catania, 10 a Messina, 9 a Ragusa, 8 a Palermo, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e 4 a Caltanissetta.

Ospedale di Avola: quattro positivi.

Nell’ospedale ‘Di Maria’ di Avola sono 4 le persone risultate positive al coronavirus.

Il sindaco Luca Cannata lo ha comunicato durante una diretta su Facebook:

«Sono stato informato che due pazienti e due operatori sanitari sono risultati positivi al Covid ma sono asintomatici».

dice il primo cittadino:

«L’Azienda sanitaria ha subito avviato tutte le procedure per effettuare i tamponi sugli altri pazienti e il personale sanitario».

Poi conclude:

«È stata anche avviata la procedura per le verifiche su altri eventuali contatti delle persone risultate positive».

Agrigentina torna positiva dalla Sardegna.

Donna di Agrigento è tornata contagiata da una vacanza in Sardegna.

L’Asp ha già attivato tutte le attività di prevenzione e gli accertamenti sui suoi possibili contatti.

Il sindaco Lillo Firetto dice:

La concittadina accusa alcuni sintomi tipici della malattia e si trova in isolamento domiciliare.

Aggiunge il primo cittadino:

«Chiedo a tutti gli agrigentini di continuare a usare le precauzioni per evitare il contagio:

mantenere il distanziamento sociale, evitare baci e abbracci, indossare la mascherina, lavare bene e spesso le mani,

igienizzarle con il gel prima di entrare nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali».

Conclude Firetto:

«Rispettare queste poche regole significa avere rispetto per le persone più fragili e per gli anziani».

Chiuso il Circolo dei Canottieri a Palermo.

Il circolo canottieri Roggero di Lauria a Mondello, a Palermo, oggi è stato chiuso precauzionalmente.

La decisione è stata presa dopo che un’iscritta è risultata positiva al test sierologico. La notizia è stata confermata dai responsabili del circolo.

La donna si è sottoposta già al tampone e adesso si attende l’esito. Oggi nei locali del circolo sono state effettuate le operazioni di sanificazione.

Hotspot Pozzallo, 11 migranti malati.

Altri 11 casi di positività riscontrati tra gli 82 migranti rimasti nell’hot spot di Pozzallo comune in provincia di Ragusa.

Sono state avviate le procedure di sicurezza.

Italia, aumentano i contagi ma anche i tamponi.

Salgono ancora i contagi per Covid-19 in tutto il Paese:

sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio.

Sono 9 i morti, invece, in aumento rispetto ai 5 di ieri.

I tamponi sono stati 97.065, record per il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero della Salute.

Anche oggi nelle ultime 24 ore in tutte le regioni salgono i contagi.

In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183,

dal Lazio con 166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto.

Il Piemonte ne fa registrare 91, la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54. Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un solo caso.