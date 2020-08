Calcio Catania, Marchese nuovo ruolo in dirigenza. Dopo nove stagioni in maglia rossazzurra, per l'ex terzino etneo inizia la carriera da allenatore della Berretti. Nel nuovo organigramma presenti anche Mario Marino, Massimiliano Borbone e Orazio Russo.

Ai componenti eletti in precedenza come Maurizio Pellegrino alla guida dell’area sportiva e Vincenzo Guerini in qualità di responsabile dell’area tecnica,

subentrano pian piano altri membri.

Tra questi spicca il nome del terzino rossazzurro Giovanni Marchese nominato nel ruolo di responsabile tecnico della Berretti.

mentre Pino Fichera sarà segretario del settore giovanile.

Nella foto Calcio Catania – da sinistra Pino Fichera, segretario settore giovanile, Mario Marino, responsabile Area Scouting, Vincenzo Guerini, responsabile area tecnica (già eletto in precedenza), Nico Le Mura, amministratore unico (già eletto in precedenza), Massimiliano Borbone, responsabile settore giovanile, Orazio Russo, responsabile attività di base, Giovanni Marchese, allenatore Berretti

Per il difensore etneo comincia così la nuova carriera da allenatore dopo aver totalizzato 176 presenze e 7 gol in nove stagioni trascorse alle pendici dell’Etna.

Nel nuovo organigramma del club etneo targato SIGI Spa presenti anche Mario Marino in qualità di responsabile dell’Area Scouting,

Massimiliano Borbone nel ruolo di responsabile del settore giovanile e Orazio Russo nell’incarico di responsabile Attività di Base.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, il suddetto organigramma sarà ulteriormente assestato agli inizi della prossima settimana,

in attesa di conoscere le designazioni dello staff tecnico della prima squadra e dei nuovi responsabili tecnici delle restanti formazioni delle rose giovanili.

Nella foto Calcio Catania – Giovanni Marchese

Queste le parole di Vincenzo Guerini ai microfoni del Calcio Catania:

“Vogliamo creare un gruppo di lavoro che pensi e operi all’unisono,

i componenti dell’area tecnica riceveranno da me e dal direttore Pellegrino indicazioni generali per giungere agli obiettivi principali:

costruire una nostra “scuola”, caratterizzata da un’identità precisa, e far crescere i giocatori in casa valorizzando il territorio”.

Specifica Guerini:

“Considerando il momento storico, queste sono priorità assolute”.

E prosegue:

“Catania ha una grande fortuna: qui la passione per il calcio è ancora molto viva e accesa, tra ragazzi si gioca ancora in piazza, sognando una carriera sportiva luminosa”.

“Abbiamo strutture meravigliose, chiederemo molto in termini di professionalità e dedizione ai tecnici e agli istruttori”.

Conclude Guerini:

“La scelta di Marchese è un’espressione di meritocrazia”.

“L’affiliazione ed i rapporti con le società dilettantistiche saranno di primaria importanza”.

Intanto l’interessamento del manager americano Joe Tacopina verso il club di Torre del Grifo e il progetto SIGI Spa sembra aumentare di giorno in giorno.

L’ex patron del Venezia è giunto oggi a Catania e resterà una settimana in Sicilia.

Secondo fonti attendibili, per instaurare un dialogo ufficiale tra la SIGI e Tacopina sarebbe necessaria la presentazione di una proposta da parte dell’avvocato statunitense,

proposta che allo stato attuale non sarebbe pervenuta in casa SIGI, dovendosi escludere ad oggi ogni tipo di trattativa tra le due parti.

Ad ogni modo la nuova proprietà del Calcio Catania si sarebbe dichiarata disponibile ad ascoltare Joe Tacopina nel caso in cui voglia dare un suo contributo alla SIGI Spa.

Dunque resta da scoprire se nei prossimi giorni si verificheranno ulteriori sviluppi sulla vicenda Tacopina.