Chiusura hotspot, Musumeci invia diffida. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha inviato una nota di diffida alle autorità competenti (le Prefetture).

L’obiettivo è l’esecuzione della propria ordinanza emanata lo scorso 22 agosto su hotspot e centri di accoglienza per migranti.

Nel documento, il presidente richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti.

Afferma Musumeci:

«Qualora ciò non fosse stato già predisposto (come avvenuto stamane per il trasferimento dei migranti risultati positivi al Coronavirus, contagiatisi tra loro, nella struttura di Pozzallo), nella piena vigenza della ordinanza».

Il presidente chiede:

«di dare rapida esecuzione al provvedimento, tenuto conto altresì dell’enorme numero di migranti,

attualmente presenti senza alcun distanziamento e pregiudizio della loro salute, nell’hotspot di Lampedusa».

Decisione, quella del presidente della regione, alla quale il Governo replica rendendo noto che è imminente il ricorso contro il provvedimento regionale:

Secondo quanto si apprende, già oggi, l’esecutivo nazionale dovrebbe impugnare l’ordinanza basandosi essenzialmente sul fatto,

come aveva sottolineato nei giorni scorsi il Viminale, che la competenza in materia di migranti è dello Stato.