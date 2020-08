Coronavirus Sicilia, 65 nuovi casi 58 migranti. A Lampedusa la maggior parte dei nuovi positivi. Ventuno i guariti. Italia: calano i contagi.

Coronavirus Sicilia, 65 nuovi casi 58 migranti

Coronavirus Sicilia, 65 nuovi casi 58 migranti. Considerevole l’aumento dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia rispetto a ieri. Da 35 si sale a 65 contagi.

I tamponi effettuati circa 1.500, quasi tutti i positivi in più sono migranti sbarcati a Lampedusa (58 profughi).

Aumenta anche il numero dei guariti, 21, mentre cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva (da 10 a 9).

Il totale degli attuali positivi nell’Isola è 947.

Ecco la distribuzione dei 65 nuovi contagi per provincia:

59 a Palermo (dove vengono considerati i 58 di Lampedusa), 3 a Catania, uno a Messina, uno a Ragusa e uno a Siracusa.

In Italia si abbassa il numero dei contagiati.

Calano in tutto il Paese i positivi al Coronavirus: sono 953 (contro i 1.210 di ieri). Sono 4 i morti, in calo rispetto ai 7 di ieri.

I tamponi sono stati 45.914 (- 21 mila rispetto a ieri). I guariti oggi sono 192 per un totale di 205.662.

In totale i casi registrati dal ministero della Salute sono 260.298, mentre il totale dei decessi è di 35.441.

Gli attualmente positivi sono 19.195 (+757).

I malati in terapia intensiva calano di 4 unità e sono oggi 65, mentre i ricoverati con sintomi sono 74 in più per un totale di 1.045.

In isolamento domiciliare i pazienti sono 18.085 (+687).

Vi sono tre regioni senza nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio con 146 positivi, seguono il Veneto, la Campania e l’Emilia Romagna con 116 a testa,

quindi la Lombardia con 110, mentre 91 se ne registrano in Sardegna.