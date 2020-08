Calcio Catania, area tecnica a Vincenzo Guerini. L'ex allenatore rossazzurro nelle stagioni 2000/01 e 2002/03 assumerà la guida dell'area tecnica del club etneo.

Calcio Catania, area tecnica a Vincenzo Guerini. In casa Catania prende pian piano forma l’organigramma della società di via Magenta.

Se, infatti, meno di due settimane a Maurizio Pellegrino è stata affidata la direzione dell’area sportiva nel club etneo,

oggi è il turno di Vincenzo Guerini, al quale la dirigenza di Torre del Grifo ha affidato la guida dell’area tecnica.

Per Guerini si tratta di un ritorno in rossazzurro dopo aver allenato il Catania sia in Serie C1 nella stagione 2000/01, sia in Serie B nella stagione 2002/03.

Nel corso della carriera in panchina il nuovo responsabile dell’area tecnica etnea ha accumulato un totale di 645 presenze,

svolgendo l’incarico di allenatore dal 1983, anno in cui Guerini guidò la formazione dell’Empoli in Serie B, fino all’ultima esperienza con la Fiorentina nel 2012.

Queste le parole rilasciate ai microfoni del Calcio Catania:

“Ringrazio il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino, al quale mi lega un’amicizia antica e sincera, e tutto il Calcio Catania“.

“Ho ricoperto tutti i ruoli, nel calcio, e voglio mettere a disposizione in ambito sportivo la mia esperienza e il mio entusiasmo”.

Puntualizza Guerini:

“Non devo fare carriera ma abitando da vent’anni a Catania sento una responsabilità speciale:

si tratta di una causa sociale, non solo sportiva, e proprio questo progetto merita particolarmente di avere successo”.

E conclude:

“Oggi sono onorato ed orgoglioso”.

Non sono mancate le dichiarazioni di Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva etneo, che ha definito il collega una “figura di spicco” nel mondo del calcio italiano.

Pellegrino afferma:

“Per rendersi conto del suo spessore non occorre dire molto ma basta semplicemente leggere il curriculum”.

“È un uomo sincero e leale, è legato al Catania e alla città di Catania: il suo ritorno è davvero un valore aggiunto, per il nostro club”.