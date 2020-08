Coronavirus a Catania, 56enne morta e focolai. La città etnea da qualche tempo è “sorvegliata speciale” per la sua posizione strategica.

È deceduta ieri per Coronavirus, ha riportato alla luce il timore tra i cittadini etnei che il virus può uccidere ancora.

Infatti la donna non era considerato un soggetto con gravi patologie, ma solo una persona obesa con problemi di pressione. Situazione comune a molte persone della sua età.

Attualmente vi sono 152 positivi di cui 21 ricoverati. L’incidenza dei malati in ospedale è più bassa del 50% rispetto al periodo di emergenza.

Secondo quanto disposto dal presidente della Regione Nello Musumeci, l’aeroporto torna a essere «sorvegliato speciale».

Infatti è stato istituito un presidio che controlla gli ingressi più a rischio, provenienti, ad esempio, da Malta e dalla Spagna e da quei Paesi ritenuti a rischio.

Intanto, durante una riunione in Prefettura affrontati e superati gli aspetti burocratici della situazione.

Infatti, negli aeroporti dovrebbe operare esclusivamente l’Usmaf (Uffici di sanità marittima e di frontiera).

Ma l’Asp ha predisposto un nuovo nucleo di medici, con infermieri, operatori informatici e autisti per effettuare i prelievi.

Altra hostess positiva scoperta a Fontanarossa.

Una hostess di una compagnia di volo americana è risultata positiva al coronavirus. In questo caso, rispetto all’altra sua collega che manifestò la febbre, il contagio è certo.

Le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) controllano con molta attenzione ogni particolare.

Resistono, in provincia di Catania alcuni focolai del virus.

Ancora strascichi dei cluster monitorati da alcune settimane. Il principale è quello dei ragazzi della discoteca Afrobar.

Dove 7 tra i presenti a quella notte da ballo sono risultati positivi. Cinquantasette in autoisolamento.

Altro cluster è quello derivato dalla comunità evangelica, con numerosi contagi sparsi nei comuni etnei.

Intanto, i positivi continuano a crescere ed espandersi, lentamente, ma ovviamente non si tratta di numeri che richiamano l’emergenza, ma solo manifestazioni che richiedono molta attenzione.

Il futuro della situazione covid-19 è in divenire.

Gli esperti e i vertici Asp si preparano con preoccupazione all’impatto che avverrà durante le prossime settimane.

Si tratta della prima ondata influenzale, i cui sintomi sono simili a quelli del coronavirus.

Da un altro versante anche i dirigenti scolastici sono in allarme per cercare di contenere i contagi per l’eventuale diffondersi delle prime febbri tra i ragazzi.

Per questi motivi il manager Franco Luca, insieme ad Antonio Leonardi del dipartimento di prevenzione,

tutto il team e il commissario Giuseppe Liberti,

sono al lavoro per spostare il momento dell’assistenza dai pronto soccorso alle abitazioni di chi dovesse averne bisogno.

Lo scopo è quello di evitare che siano prese d’assalto le strutture pubbliche.

Da questo scenario che si prospetta bisognerebbe continuare a tenere alta l’attenzione e, la città etnea è tenuta particolarmente sotto controllo.