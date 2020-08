Calcio Catania in ritiro pre-campionato. Stamane venticinque giocatori etnei si sono presentati nella sede di Torre del Grifo per il ritiro in vista della stagione 2020/21 in Serie C. Assente il capitano Marco Biagianti.

a Torre del Grifo inizia il ritiro pre-campionato dei giocatori rossazzurri sotto la guida del nuovo tecnico Giuseppe Raffaele.

In vista della stagione 2020/21 in Serie C del Catania, stamattina in ritiro nella sede di via Magenta sono stati convocati venticinque calciatori etnei.

Tra questi non rientra Marco Biagianti, in scadenza di contratto a breve, con il quale la diligence rossazzurra sarebbe in trattativa.

Per quanto concerne il futuro del capitano rossazzurro, secondo alcune indiscrezioni non è da escludere una possibile assunzione in società e dunque non sul campo.

Punto interrogativo anche per i giovani del vivaio etneo Emanuele Pecorino e Gian Marco Distefano,

in prestito nella stagione passata rispettivamente al Milan e alla Lazio.

Infatti le due società sopra citate potranno esercitare l’opzione di riscatto entro il 19 agosto per i propri calciatori,

non essendo, quindi, ancora sicura la permanenza di Pecorino e Distefano alle pendici dell’Etna.

Stando a un comunicato ufficiale del Calcio Catania, i giocatori presenti in sede hanno effettuato la prima serie di tamponi previsti dal protocollo sanitario in vigore,

mentre il 20 agosto è in programma la seconda serie, fondamentale “in funzione degli allenamenti collettivi”.

Questo l’elenco dei venticinque convocati a Torre del Grifo:

PORTIERI: Della Valle Salvatore (2003), Furlan Jacopo (1993), Martínez Martínez Miguel Ángel (1995);

DIFENSORI: Calapai Luca (1993), Mbende Moïse Emmanuel (1996), Noce Mario (1999), Panebianco Antonio (2001), Pino Salvatore Simone (2002),

Pinto Giovanni (1991), Saporetti Lorenzo (1996), Silvestri Tommaso (1991);

CENTROCAMPISTI: Angiulli Federico (1992), Biondi Kevin (1999), Dall’Oglio Jacopo (1992), Mazzarani Andrea (1989), Mujkic Adis (2000),

Salandria Francesco (1995), Vicente Bruno Leonardo (1989), Welbeck-Maseko Nana Addo (1994);

ATTACCANTI: Arena Alessandro (2000), Bariši? Maks (1995), Curcio Alessio (1990), Curiale Davis (1987), Manneh Kalifa (1998), Rossitto Luigi (2001).