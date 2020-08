Coronavirus a Modica, focolaio in casa di riposo. Trovati nove positivi in una casa di riposo: alcuni ricoverati in ospedale, un’anziana in rianimazione. Sanitari in quarantena

Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell’ospedale San Marco.

Poi, nella notte l’emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell’ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi.

Tra questi nove vi sono tre anziani che sono stati ricoverati nell’ospedale ‘Paternò Arezzo’ a Ragusa e,

due nell’ospedale ‘Maggiore’ di cui una in rianimazione.

Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.

Fino a ieri erano 46 i nuovi casi (circa duemila i tamponi effettuati), 13 dei quali riguardavano persone arrivate da Malta.

Ecco la divisione dei 46 nuovi contagiati per provincia:

13 a Siracusa, 9 a Palermo, 6 a Caltanissetta, 5 a Catania, 5 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 2 a Enna, uno a Messina e uno a Trapani.