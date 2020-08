Covid-19 in Sicilia, 36 positivi 21 sono migranti. Il maggior numero dei casi ad Agrigento (20, tutti extracomunitari tranne uno), nel Catanese solo 5.

Covid-19 in Sicilia, 36 positivi 21 sono migranti

Covid-19 in Sicilia, 36 positivi 21 sono migranti. Sono 36 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Quindici di questi ultimi sono casi siciliani considerato che 21 positivi sono registrati fra i migranti sbarcati nell’isola.

Nel dettaglio, la distribuzione per provincia comprende:

20 contagi nella provincia di Agrigento ma 19 sono migranti; 5 nel Palermitano ma anche qui 2 sono migranti sbarcati a Lampedusa;

5 in provincia di Catania; 3 nel Messinese; 2 a Ragusa e 1 a Caltanissetta.

Il numero delle persone ricoverate, però, cresce lievemente. Sono adesso 52 quelle che necessitano hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale.

Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva (6) mentre 46 sono i ricoveri in regime ordinario. Sul fronte dei tamponi sono 2219 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore.

Crescono ancora i contagiati in Italia.

Nelle ultime 24 ore sono 574, rispetto ai 523 di ieri i positivi nel Paese.

Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando se ne registrarono 577.

Gli incrementi più consistenti registrati in Veneto (127) e Lombardia (97). Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid.

In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d’Aosta e Molise non ci sono nuovi casi.