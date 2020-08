Impatto mortale a Palermo, muore 14enne. il ragazzo in scooter è stato sbalzato in aria cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Impatto mortale a Palermo, muore 14enne

Impatto mortale a Palermo, muore 14enne. Manfredi Figlia, 14 anni è morto la scorsa notte per un incidente stradale tra viale Lazio e viale Campania a Palermo.

Il ragazzino era su uno scooter Vespa e procedeva lungo la strada,

a un certo punto per cause da accertare si è scontrato con una Skoda Octavia che proveniva in senso opposto.

L’impatto è stato molto violento e il minorenne è finito violentemente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23,30.

Il ragazzo, che indossava il casco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

E’ deceduto dopo qualche ora in ospedale.

Sono in corso le indagini per verificare l’esatta dinamica del sinistro stradale e accertare eventuali responsabilità.