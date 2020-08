Etna, precipita nella grotta: turista salvato. Una persona di Milano è stata soccorsa e medicata: niente di grave solo qualche ammaccatura.

Etna, turista precipita nella grotta: turista salvato

Etna, turista precipita nella grotta: turista salvato. Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri l’intervento di soccorso di un turista milanese,

precipitato all’interno della Grotta dei “Tre Livelli”, sul versante sud dell’Etna, nella zona di Piano del Vescovo a Zafferana.

Una grotta formata da tre canali di scorrimento lavico (lava tubes) sovrapposti su tre diversi livelli, per un’estensione totale di circa 1.150 metri.

Allertati dal 118, gli uomini del soccorso alpino hanno raggiunto il malcapitato, finito sul fondo del primo pozzo d’ingresso.

Il turista, spostato all’esterno della grotta, aveva una sospetta frattura alla gamba sinistra, stabilizzata dai sanitari del 118 presenti.

Successivamente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La Grotta dei “Tre Livelli” è già stata protagonista di incidenti del genere, dagli esiti anche più gravi.

Eventi dovuti a distrazione, imprudenza e all’utilizzo di abbigliamento, in particolare calzature,

non idoneo per l’accesso in ambienti particolari, come quello ipogeo.