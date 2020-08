Calcio Catania è iscritto al campionato Serie C. Con il parere positivo della COVISOC sull'iscrizione in Serie C, il Calcio Catania potrà partecipare alla stagione 2020/21 di Lega Pro.

Catania è iscritto al campionato Serie C

Catania è iscritto al campionato Serie C. Per i tifosi rossoazzurri quest’estate non si è rivelata di certo spensierata.

Tra rischio di fallimento prima e passaggio di proprietà nelle mani della SIGI Spa dopo,

la società di via Magenta è stata al centro di molteplici peripezie.

Adesso in casa Catania i sostenitori rossazzurri, possono tornare a sorridere e a immaginare la squadra etnea, di nuovo in Serie C.

Infatti, così come comunicato dal Calcio Catania, la COVISOC si è pronunciata a favore dell’iscrizione al campionato 2020/21 in Lega Pro.

Nello specifico, hanno ricevuto una certa considerazione “i criteri infrastrutturali, sportivi ed organizzativi, legali ed economico-finanziari”.

In tema di regolarità della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione, il parere della COVISOC era l’ultimo step fondamentale,

avendo così il Calcio Catania ricevuto il tanto atteso riscontro positivo e potendo programmare la stagione 2020/21 con data d’inizio il 27 settembre.

Nel frattempo, il tecnico Giuseppe Raffaele sembra pian piano sempre più vicino alla panchina etnea,

soprattutto dopo che il Potenza con una nota ufficiale ha ufficializzato la risoluzione del contratto con l’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto.

Questo il comunicato del Calcio Catania:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato al Calcio Catania e per conoscenza alla Lega Italiana Calcio Professionistico, in data odierna,

che la Commissione Vigilanza Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi,

dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal nostro club, si sono espresse favorevolmente”.

Specifica la nota ufficiale del Catania Calcio:

“Risultano soddisfatti, in particolare, i criteri infrastrutturali, sportivi ed organizzativi, legali ed economico-finanziari,

non sussistendo motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale”.

“Conseguentemente, il Catania parteciperà al Campionato di Serie C 2020/21”.

E prosegue:

“Per il Calcio Catania, alla luce di una situazione che meno di un mese addietro era gravemente compromessa,

l’avvenuta iscrizione al prossimo torneo rappresenta idealmente il compimento di un “miracolo” aziendale e sportivo”.

Conclude il comunicato:

“Ai nostri tifosi, che hanno trascorso mesi di sofferenza nell’incertezza, il sincero ringraziamento della società,

già all’opera per lo sviluppo del progetto in vista di nuove e appassionanti sfide”.