Covid-19 in Sicilia, 29 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore sono 29 i nuovi casi di Covid registrati nell’isola.

Il totale degli attuali positivi in Sicilia sale così a 562 (6 in terapia intensiva, 49 ospedalizzati e 513 in isolamento domiciliare).

Ecco la suddivisione dei nuovi contagi per provincia: Catania 10, Palermo 7, Ragusa 6, Siracusa 3, Agrigento 2, Trapani 1.

Tra i dieci contagi in provincia di Catania spuntano tre casi a Paternò.

Il sindaco Nino Naso afferma:

«Comunico che i casi positivi di Covid 19 nella nostra Città sono aumentati a 13. Invito tutti alla prudenza e ad attenersi alle regole a garanzia della sicurezza di tutti».

Nello specifico, una donna sarebbe stata ricoverata in ospedale al San Marco di Catania mentre gli altri due sarebbero in isolamento domiciliare.

Il sindaco Nino Bellia ha spiega che:

«sono state immediatamente attivate le procedure previste e pare che le loro condizioni di salute al momento non siano particolarmente complicate,

uno di essi è ricoverato in ospedale mentre l’altro si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione».

A Ragusa, invece, cinque giovani rientrati da Malta nelle ultime ore sono risultati positivi.

l’Asp di Ragusa ha comunicato che ha posto in isolamento domiciliare altre 150 persone che hanno avuto contatti con i 5 giovani.