Covid-19 in discoteca catanese, 7 contagi. Dopo una settimana dalla serata in riva al mare, gli accertamenti di Usca e Asp. I contagiati da Covid e le persone in quarantena.

Si tratta di sette persone tra ragazzi e ragazze.

I vertici dell’Asp sono al lavoro per ricostruire tutta la catena dei contatti.

L’allerta era scattata inizialmente per la presenza di un giovane positivo al covid-19 che,

dopo la notte trascorsa in riva al mare, si era recato al pronto soccorso accompagnato dal padre con tosse e mal di gola.

Da subito si è messa in moto la macchina delle Usca, unità speciali che monitorano i casi Covid e i cittadini, risultati, positivi, in isolamento.

L’Asp ha posto in quarantena 29 persone, 57 sono in auto isolamento preventivo, perché si presume siano stati in contatto con il primo positivo accertato.

La situazione man mano col passare del tempo si evolve e chi dovesse manifestare i sintomi del covid,

o ritenesse di essere stato a stretto contatto con i positivi, farebbe bene a contattare l’Asp o a mettersi in autoisolamento preventivo.

Molti ragazzi sono andati a ballare alla Playa di nascosto, senza comunicarlo ai genitori.

Tra questi c’è anche una ragazza che è risultata positiva e non aveva avvertito i genitori.

Gli uffici preposti al controllo continuano a monitorare la situazione ce col passare del tempo si evolve.