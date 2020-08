Indagini serrate sulla sparatoria a Catania. Lite degenerata in morte, si indaga sul mercato della droga. Il post del neomelodico nipote del boss.

Indagini serrate sulla sparatoria a Catania

Indagini serrate sulla sparatoria a Catania. La cronaca etnea registra due morti ammazzati, Luciano D’Alessandro, di 48 anni, e Vincenzo Scalia, di 29, e,

quattro feriti di 26 anni, 31, 56, e 40 anni (due già dimessi dall’ospedale), in via Grimaldi a Librino.

Si acuiscono le contese per il controllo delle piazze di spaccio a Catania, dove i pusher hanno 13 e 15 anni e offrono i “pippotti”,

dosi di cocaina, a chi percorre il loro marciapiede, sia nel centro storico che nei quartieri periferici.

Davanti al civico 18 di via Grimaldi, a Librino ieri si è scatenato l’inferno, colpi di pistola davanti ai bambini,

secondo alcuni testimoni, sangue e urla di dolore.

Infine i morti e i feriti accasciati a terra, i carabinieri e le ambulanze che percorrevano le vie a sirene spiegate per soccorrere i feriti.

Si tratta di un bilancio che potrebbe aumentare perché lontano dal luogo della sparatoria sarebbero state trovate sull’asfalto altre strisce di sangue.

Segnale che forse qualcuno è scappato ma è rimasto ferito.

Le indagini puntano alla criminalità organizzata che gestisce il ricco affare della droga in città.

Gli inquirenti esaminano anche il fascicolo che riguarda Salvatore Monaco, 24 anni che,

il 7 agosto si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi con una ferita di pistola al polpaccio.

Monaco è fratello di un esponente del clan mafioso Cappello, coinvolto anche nell’operazione antimafia Camaleonte del giugno scorso,

e che nella cella del carcere dov’è recluso è stato trovato con un telefonino.

Naturalmente il ferito non ha dato alcuna indicazione agli investigatori.

Niko Pandetta, cantante neomelodico nipote dello storico capomafia boss Turi Cappello mostra il suo dolore.

Il cantante ha già fatto parlare di sé facendo allusioni su Falcone e Borsellino.

Sul suo profilo Fb ha dedicato un post a Vincenzo Scalia, forse suo parente, pubblicando una loro foto insieme.

Scrive Pandetta:

«Riposa in pace vita mia non mi poteva arrivare notizia più brutta. Ancora non ci credo angelo. Per mio fratello Enzo riposa in pace».

Continua:

«Mi dicevi sempre ‘quando mi scrivi una canzone’? Non volevo farlo per la tua morte».

«Adesso sarai il mio angelo custode per tutta la vita, ti amo fratellino».

Intanto le indagini sugli omicidi di Librino sono seguite dal sostituto procuratore della Dda Alessandro Sorrentino e coordinate dall’aggiunto Ignazio Fonzo,

che dirige il pool di magistrati impegnato con indagini su alcuni clan, compresi i gruppi Cappello e Bonaccorsi che gestiscono diverse piazze di spaccio a Catania.