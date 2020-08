Covid in Sicilia, 29 casi in più 9 a Catania. Sette nuovi casi a Siracusa. Nell'Isola sono 39 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. Solo in 4 regioni zero contagi.

Covid in Sicilia, 29 casi in più 9 a Catania

Covid in Sicilia, 29 casi in più 9 a Catania. Continua la preoccupazione in Sicilia per il ritorno del coronavirus.

Sono 29 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, su circa 1.300 tamponi effettuati. Considerando i 6 guariti, il totale degli attuali malati è 420, 5 dei quali ricoverati in terapia intensiva 5 (+1).

Questo il quadro dei 29 positivi per provincia: uno a Trapani, 3 a Palermo, 8 a Enna, 9 a Catania, uno a Ragusa e 7 a Siracusa.

Intanto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci firma una Ordinanza regionale che prevede: ingressi limitati negli esercizi pubblici, vietati eventi al chiuso nelle discoteche, obbligo di tampone sui migranti appena sbarcati.

Aumentano i contagi in Italia.

Sale il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 13.263, rispetto a ieri 310 in più.

In leggero aumento il numero delle terapie intensive con 45 pazienti, solo due in più rispetto a ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.455, rispetto a venerdì 316 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 771 di ieri ai 763 di oggi.

Tra tutte le regioni, solo in Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata non si sono registrati nuovi casi.

I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (71), Emilia Romagna (69), Toscana (61), Veneto (58), Piemonte (38) e Lazio (38).

Le persone guarite sono 202.098 (+151). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 37.637 mentre ieri erano stati 53.298.

In una nota del bollettino si segnala che in assenza di casi positivi e variazioni delle altre voci, i dati esatti della Regione Basilicata verranno comunicati nella giornata di domani.