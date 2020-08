Teatri di Pietra, Coro Lirico e Venuti a Siracusa - Interviste. Festival lirico al Teatro antico di Siracusa. In programma la canzone italiana e il bel canto.

Teatri di Pietra, Coro Lirico e Venuti a Siracusa – Interviste

Teatri di Pietra, Coro Lirico e Venuti a Siracusa – Interviste. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra,

promosso dal Coro Lirico Siciliano, ritorna il prossimo 9 Agosto, alle ore 21.

Dopo il successo della prima edizione, presso il magico Teatro greco di Siracusa con uno spettacolo unico, ecco ‘Italian Love Songs’.

Si tratta di uno spettacolo di musica italiana con contaminazioni tra pop e lirica che annovera la straordinaria partecipazione del cantante catanese Mario Venuti.

La serata prevederà un omaggio alla Canzone Italiana: le immortali melodie che hanno suggellato la tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”.

Un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e amato repertorio nel Novecento italiano musicale: da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio.

Una vera e propria maratona concertistica con protagonista la canzone del novecento italiano.

In programma brani storici come Mamma, Parlami d’amore Mariù, Non ti scordar di me, Musica Proibita, Voglio vivere così e What a wonderful world.

Nella foto il maestro Francesco Costa direttore del Coro Lirico Siciliano durante le prove del concerto Italian Love Song

Il ricco e accattivante programma proporrà anche alcune tra le più frizzanti pagine del repertorio operettistico estratti da:

Il paese dei campanelli, Cin ci là, La principessa della Czarda, Il paese del sorriso, etc.

Arte, storia, musica le componenti della serata evento, per far rivivere le passioni, le emozioni,

le suggestioni e i sentimenti delle più struggenti pagine del repertorio della Canzone Italiana: contaminazione tra pop d’autore e lirica.

Un concerto sperimentale, attraverso cui sarà possibile ascoltare, per la prima volta in assoluto,

Mario Venuti, cantautore siciliano, cimentarsi con l’interpretazione dei classici della tradizione popolare arrangiati per voce pop solista e coro lirico.

Mario Venuti, ai nostri microfoni afferma:

«Ho accettato la proposta di cantare col Coro Lirico Siciliano perché amo le sfide, andare oltre i miei limiti».

«Sarò un tenorino leggero alle prese col repertorio caro ai miei nonni e ai miei genitori».

Conclude il cantautore catanese Mario Venuti:

«Ma porto con me anni di militanza pop, rock e canzone d’autore. Le contaminazioni sono sempre una bella partita da giocare».

Nella foto il cantautore catanese Mario Venuti

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico,

si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane,

il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo,

Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,

della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena e della Confederazione Italiana Archeologi.

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo, o venire a visitarlo, in Sicilia!

Biglietti disponibili sui siti ticketone.it, tickettando.it e presso tutti i punti vendita TicketOne, Tickettando sul territorio nazionale.

Foto e montaggio video Davide Sgroi