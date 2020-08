Calcio Catania, Pellegrino direttore area sportiva. All’ex tecnico etneo spetterà il compito di progettare le linee guida inerenti il rilancio sportivo della società di via Magenta.

Calcio Catania, Pellegrino direttore area sportiva

Calcio Catania, Pellegrino direttore area sportiva. Dopo l’iscrizione alla Serie C 2020/21,

in casa Catania prende pian piano forma anche l’organigramma del club etneo.

La scorsa settimana, Nico Le Mura ha ricevuto l’incarico di amministratore unico, adesso è il turno di Maurizio Pellegrino.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, all’ex tecnico etneo sarebbe stata affidata la direzione dell’area sportiva del club rossazzurro.

È opportuno ricordare che lo stesso Pellegrino era già al lavoro per programmare la stagione del Catania,

ancor prima dell’elezione odierna in qualità di direttore dell’area sportiva, ricevendo adesso l’investitura ufficiale per tale ruolo.

“Impegno, innovazione e sviluppo”, questi i capisaldi del lavoro che svolgerà Maurizio Pellegrino per pianificare la stagione 2020/21 in Serie C.

Secondo lo stesso, inoltre, l’obiettivo da perseguire sarà una “meritocrazia tecnica”,

obiettivo alla cui base risiede il potenziamento dei tesserati e della stessa società di via Magenta nel suo complesso.

Maurizio Pellegrino – foto Riccardo Caruso

Queste le parole di Pellegrino:

“Ringrazio l’amministratore unico Nico Le Mura e l’assemblea dei soci per la fiducia che mi viene concretamente mostrata”.

“Impegno, innovazione e sviluppo sono i tre cardini di questa nuova avventura”.

Prosegue Pellegrino:

“Tutte le energie saranno destinate alla causa rossazzurra, mirando in particolare a predisporre modelli di efficienza gestionale,

con la piena consapevolezza di dover pervenire alla realizzazione di una meritocrazia tecnica che valorizzi i tesserati e la società,

permettendo a quest’ultima di coltivare e coronare nuove ambizioni”.

E conclude:

“Nella mia idea di calcio, inoltre, le emozioni forti e positive indotte dal senso d’appartenenza sono fondamentali:

il Catania e la città di Catania sono da sempre nel mio cuore, oggi sono felice”.