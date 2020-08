Coronavirus in Sicilia, non frenano i contagi. Aumentano i positivi: preoccupazione nel Ragusano con 16 nuovi casi. Salgono i contagi in Italia.

nelle ultime 24 ore registrati 27 nuovi casi (14 sono migranti) su quasi 2.500 tamponi effettuati.

Il numero degli attuali malati si attesta così a 369. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia:

16 Ragusa, 6 a Catania, 3 a Messina, uno a Palermo e Caltanissetta.

Aumenta la preoccupazione nel ragusano.

Scrive in una nota l’Asp di Ragusa, che vede crescere in modo allarmante i contagi da coronavirus:

«Si registrano nel nostro territorio, dall’inizio della pandemia, 175 positivi,

con un incremento, negli ultimi giorni, che ha superato i numeri delle fasi 1 e 2 del Covid-19».

L’ultimo aggiornamento di oggi fa registrare altri 16 positivi, il numero più elevato dall’inizio della pandemia Covid-19.

I casi in provincia, tra ricoveri e isolamenti domiciliari, sono 54, 120 i guariti; un paziente positivo a Ragusa è in ospedale a Catania.

L’Asp ha ricostruito i contatti della coppia di fidanzati modicani risultati positivi riuscendo a individuare altri due ragazzi che hanno avuto contatti con la stessa coppia.

Due casi a Scicli, appartengono ad altra linea di contagio, che ha causato la morte di una terza persona qualche giorno fa.

Nuovo caso a Vittoria, una persona proveniente dalla Bulgaria si aggiunge a due persone rientrate da Londra e dalla Florida.

Due cittadini del Bangladesh sono in isolamento a Ragusa, un terzo componente della famiglia è ricoverato al San Marco di Catania.

Un marittimo romeno sbarcato è ricoverato al Covid hospital di Ragusa Ibla.

Una signora albanese rimane ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Maria Paternò Arezzo; il figlio è risultato negativo al tampone.

Salgono a 54 i positivi nel Ragusano, tra questi anche i 41 migranti accolti negli hotspot di Pozzallo e di contrada Cifali.

Aumentano i contagi anche in Italia.

Continuano a salire i positivi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756.

In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.190.

Risale il numero degli attualmente positivi: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.924, rispetto a ieri 230 in più.

Nonostante l’aumento dei contagiati, resta stabile – cifre invariate – il numero delle terapie intensive con 42 pazienti.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.103, rispetto a giovedì 213 in più,

mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 17 in più: dai 762 di ieri ai 779 di oggi.

In tutte le regioni si sono registrati nuovi casi.

I più alti numeri di nuovi contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Veneto (183),

Lombardia (69), Emilia Romagna (54), Abruzzo (39) e Piemonte (37).

Le persone, tra dimessi e guariti, sono 201.642. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 59.196, oltre cinquecento più di ieri.