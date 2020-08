Confessa l’omicidio dopo crisi mistica. Damiano Torrente, 46 anni, si è presentato dai carabinieri e ha fatto ritrovare i resti il cadavere di una donna.

Confessa l’omicidio dopo crisi mistica. I vigili del fuoco e i carabinieri ieri hanno recuperato i resti di un cadavere dentro un sacco sul Monte Pellegrino a Palermo.

Il ritrovamento dei resti umani, dopo che un uomo Damiano Torrente, 46 anni, si è presentato nella caserma dei Carabinieri.

L’uomo ha confessato di avere ucciso nel 2015 una romena di 30 anni, Ruxandra Vesco.

In quell’anno, infatti, era stata presentata una denuncia di scomparsa.

Il corpo della donna dentro un sacco gettato nel dirupo dov’è stato trovato dai pompieri.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i Ris. Torrente, subito dopo il ritrovamento è stato fermato.

Il presunto omicida ha riferito ai militari dell’Arma di aver ucciso la Vesco per motivi passionali.

«Mi sono redento e voglio confessare il delitto», ha raccontato Torrente che vive nella zona del quartiere Montepellegrino.

Così ieri ha indicato il luogo dove è stato trovato il sacco con i resti della donna.

Su Facebook è stata creata una pagina “Truffatrice ad Alcamo” in cui si indica la vittima come truffatrice seriale.

È stato appurato inoltre che l’amministratore della pagina dal 2015 non aveva più notizie della donna,

su cui pendono procedimenti penali per avere messo a segno diverse truffe in giro per l’Italia.

Sulla pagina c’è anche una foto di Vesco, detta Alessandra o Alexandra, e un’immagine della sua carta d’identità.

Pare che una persona dice di aver subito una truffa da 20 mila euro.

Per ora non sembra che il delitto sia collegato alla presunta attività di truffatrice della vittima. Sono in corso gli accertamenti.