Dove sono andati Viviana e Gioele? Continuano le ricerche della dj scomparsa col figlio di 4 anni. Si cerca anche in due invasi vicini al punto in cui è stata ritrovata l’auto. Le forze dell’ordine perlustrano anche coi droni le campagne nei dintorni di Caronia.

Dove sono andati Viviana e Gioele? Continuano senza sosta le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, di 4.

Sono scomparsi due giorni fa dopo un lieve incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo,

all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Me).

Da due giorni polizia stradale, vigili del fuoco, carabinieri, uomini della forestale, protezione civile e volontari perlustrano in maniera capillare la zona.

Si cerca anche in due laghetti, che da oggi sono scandagliati dai sommozzatori,

le tracce di Viviana Parisi, scomparsa lunedì 3 agosto con il figlio Gioele di 4 anni.

Il giallo della Dj, in fuga dopo un banale incidente sull’autostrada, si carica così di altre drammatiche ipotesi.

Sono stati i vigili del fuoco a chiedere l’intervento dei sub dopo avere trovato tracce fresche di passaggi di persone vicino ai due laghetti.

Gli invasi sono a una breve distanza dal punto in cui, sull’A20 Messina-Palermo, si trovava l’auto di Viviana.

Si pensa che la donna avrebbe scavalcato con il bambino il guardrail e si sarebbe messa in cammino verso la statale 113.

Da lì comincia un’ampia area boschiva con un sentiero che conduce ai due laghetti.

Questa è ora la zona in cui si stanno concentrando le ricerche sulla scia del sospetto che Viviana possa avere attuato un gesto estremo.

Le forze dell’ordine con l’ausilio di droni, unità cinofile, esperti di topografia hanno setacciato le campagne di Caronia e i paesi vicini, senza però trovarli.

Gli investigatori hanno battuto gli itinerari che i due scomparsi avrebbero potuto percorrere, compresi ruderi e casolari abbandonati.

La donna aveva detto al marito di andare al centro commerciale di Milazzo, ma inspiegabilmente si trovava a più di 100 km di distanza.

Dopo un lieve tamponamento con il guard-rail ha lasciato l’auto proseguendo a piedi con il bimbo.

Nell’auto di Viviana ritrovati i suoi effetti personali.

La Prefettura di Messina ha attivato ieri il piano provinciale di intervento per la ricerca di persone scomparse e,

la Procura di Patti ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda.

Secondo gli investigatori sono due le ipotesi più probabili:

quella che la donna, che soffriva di depressione negli ultimi tempi, abbia potuto fare un gesto sconsiderato;

oppure che si sia allontanata volontariamente aiutata da qualcuno.

La donna nata a Torino, è una musicista e dj, proprio come suo marito Daniele Mondello.

Poche settimane fa, il 14 luglio, la coppia ha pubblicato su YouTube e postato su Facebook l’ultima traccia prodotta insieme.

In uno dei suoi ultimi post sul social network, Viviana aveva scritto:

«Non ho più niente ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro se Dio vuole,

riprendere un po’ la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto».