Calcio Catania, SIGI deposita iscrizione Serie C. Il tanto atteso giorno dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C è arrivato,

e in casa Catania non ha deluso le aspettative dopo il cammino tortuoso dal punto di vista giudiziario vissuto dal club etneo.

Infatti, nella giornata di oggi, i nuovi proprietari della SIGI Spa hanno rispettato gli oneri finanziari validi ai fini della stessa iscrizione in Lega Pro.

Secondo quanto pubblicato da Futura Production, la SIGI avrebbe depositato i soldi per pagare gli stipendi a calciatori e tesserati in arretrato,

mancando adesso soltanto il prossimo verdetto della COVISOC che nei prossimi giorni decreterà l’iscrizione del Catania alla stagione 2020/21 di Serie C.

Dunque, seppur in maniera al momento ufficiosa, il Calcio Catania partirà dalla terza serie calcistica con un progetto certamente innovativo.

Contestualmente entro la fine di agosto il club di via Magenta avrà un nuovo CdA in cui spiccano i nomi di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza in SIGI,

e Fabio Pagliara, nel ruolo di presidente, dovendosi comunque attendere ulteriori aggiornamenti.

Inoltre a breve il Calcio Catania potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore che,

come già anticipato, potrebbe essere Giuseppe Raffaele, ancora in forza al Potenza.