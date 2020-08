Calcio Catania, in arrivo iscrizione in Serie C. La nuova proprietà potrebbe depositare già oggi l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Calcio Catania, in arrivo iscrizione in Serie C. E’ sempre più vicina la scadenza del 5 agosto entro la quale depositare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Uno step fondamentale in casa Catania che permetterebbe ai nuovi proprietari della SIGI Spa di definire i dettagli della stagione futura.

Inoltre, nella giornata di ieri la Procura ha ritirato l’istanza di fallimento risalente a maggio e ancora pendente dopo l’acquisizione della società di via Magenta tramite bando.

In questo modo si potrà procedere all’annullamento del concordato preventivo presentato a fine maggio, scongiurando così il fallimento.

In vista proprio del 5 agosto, stando alle parole di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza in SIGI, rilasciate ai microfoni di Telecolor,

la nuova proprietà del Calcio Catania potrebbe iscrivere già oggi la squadra rossazzurra in Serie C, anticipando i tempi di un giorno.

Sebbene ancora non ci sia nulla di ufficiale, è bene specificare la caratura della potenziale mossa da parte della SIGI,

potendosi evidenziare il clima di ottimismo per concludere il cammino in salita del Catania e iniziare sul campo la nuova era della stessa SIGI Spa.