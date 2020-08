Migranti, Musumeci tuona contro Governo e Ue. L'attacco del Presidente della Regione Siciliana all'esecutivo nazionale: «Nessun piano sull’immigrazione».

Migranti, Musumeci tuona contro Governo e Ue

Migranti, Musumeci tuona contro Governo e Ue. Nello Musumeci intervistato dal quotidiano ‘Libero’.

Il titolo in pagina è: «Conte e l’Europa hanno tradito l’Italia e la Sicilia».

Un duro atto di accusa del presidente della Regione che si rivolge al presidente del consiglio e il governo sulla gestione dell’emergenza migranti.

Dice Musumeci:

«Nessun piano previsto».

Aggiunge il Presidente:

«Oggi è facile dire che c’è una emergenza in Sicilia Ma bisognerebbe anche avere l’onestà di riconoscere che il governo nazionale non ha previsto per tempo alcun piano».

Secondo Musumeci vi sono: «diversi livelli di responsabilità», dall’Europa al governo italiano.

Nell’intervista spiega il Presidente:

«Capisco la pandemia e comprendo le difficoltà economiche ma non è tollerabile che si faccia quasi finta di nulla».

Poi chiosa: «Tendopoli in sito Unesco? Pazzi».

Il presidente della Regione Siciliana cita il perpetrarsi di un: «buonismo di bassa bottega»

riferendosi a:

«quei settori radical chic per i quali il centrodestra è rozzo perché lamenta una immigrazione indiscriminata,

mentre non si rendono conto che è indegno continuare a speculare su migliaia di esseri umani».

Musumeci si mette anche contro il Viminale che:

«vuole realizzare una tendopoli per centinaia di migranti in una zona Unesco. Pazzi!»

Intanto continuano le fughe dagli hotspot che restano sempre saturi.

In questi giorni il governo regionale ha più volte incalzato e redarguito quello nazionale.

Le intimazioni di allerta in merito alla situazione di Lampedusa, con l’hotspot al collasso e la richiesta dello stato di emergenza.

Gli interventi diventano duri sulle clamorose fughe di massa dei migranti, avvenute a Porto Empedocle, Caltanissetta e Ragusa.