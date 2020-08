Iscrizione Serie C, Sigi in sede Lega Pro. La delegazione della SIGI composta dagli avvocati Ferraù e Augello, Fabio Pagliara e Giovanni Salice a Firenze ha chiesto delucidazioni sull'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Iscrizione Serie C, Sigi in sede Lega Pro

Iscrizione Serie C, Sigi in sede Lega Pro. Sono momenti di grande lavoro quelli svolti dalla SIGI Spa, nuova proprietaria del club di Torre del Grifo,

in vista della programmazione della stagione 2020/21 e dell’iscrizione al campionato di Serie C da adempiere entro il 5 agosto.

A tal proposito, nella giornata odierna alcuni membri della SIGI si sono diretti verso la sede della Lega Pro a Firenze.

Tra i partecipanti presenti gli avvocati Giovanni Ferraù, presidente del CdA della SIGI, e Giuseppe Augello, Fabio Pagliara e l’imprenditore Giovanni Salice.

Oggetto dell’incontro maggiori delucidazioni relative all’iscrizione al campionato 2020/21 da 2 milioni di euro e il nodo degli stipendi arretrati verso tesserati e calciatori etnei.

Contestualmente nella mattinata di oggi l’italo-americano Joe Tacopina, presidente onorario del Venezia F.C, ha visitato il centro sportivo di Torre del Grifo.

Inoltre lo stesso Tacopina ha avuto un incontro informale con Gianluca Astorina, amministratore unico dimissionario del Calcio Catania,

assieme all’avvocato Carmelo Munzone, altro membro della SIGI, dopo aver ricevuto l’invito dallo stesso Astorina a luglio.

A questo punto non è da escludere un’entrata in società da parte del dirigente sportivo americano ma è comunque in corso un dialogo tra le parti,

visto e considerato un suo precedente interessamento nei confronti del club etneo quando ancora il bando per la cessione del Calcio Catania era aperto.