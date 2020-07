Catania Calcio, anche Lucarelli lascia. Il tecnico livornese e la società etnea, da pochi giorni rilevata da Sigi, hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore al club.

In merito alla vicenda Cristiano Lucarelli spiega:

«Ho avuto un dialogo schietto e sincero con la società che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento».

Precisa il tecnico:

Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21:

ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione corretta».

Conclude il mister:

«Lascio Catania con amore per la città, per i tifosi e per il club, nel rispetto dei suoi sforzi».

Cristiano Lucarelli era stato richiamato a ottobre al posto di Camplone dopo l’esperienza nella stagione 2017-2018 conclusasi con la semifinale dei play off contro il Siena.

Lucarelli ha guidato i rossoazzurri per 27 partite nelle quali ha collezionato 12 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte.

Ha raggiunto la semifinale della Coppa Italia di Serie C e il sesto posto in campionato prima di fermarsi al secondo turno degli spareggi promozione.

Intanto il tecnico livornese, ha quasi definito un accordo con la Ternana.

Si congedano anche l’allenatore in seconda Richiard Vanigli e il collaboratore tecnico Alessandro Conticchio.