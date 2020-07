Catania Calcio, Di Molfetta lascia. L'esterno d'attacco: «Le nostre strade si dividono e di sicuro non per colpa mia». Intanto Sigi lavora per iscrivere il club al prossimo campionato di serie C.

Mentre la Sigi lavora per iscrivere il club al prossimo campionato di Serie C, si congeda Davide Di Molfetta.

L’esterno d’attacco, che non è rientrato in sede dopo il lockdown a causa degli stipendi arretrati non corrisposti.

Chiude la sua esperienza in rossazzurro con 30 presenze (24 delle quali in campionato) e 2 reti (entrambe in trasferta contro il Rieti).

L’ex rossazzurro ha scritto sui social:

«Purtroppo da oggi le nostre strade si dividono e di sicuro non per colpa mia. Nonostante ciò, sono veramente onorato e orgoglioso di aver indossato questa maglia».

Conclude:

«Spero un giorno di vedere il @calciocataniaofficial dove merita di stare. Grazie di cuore a tutti».