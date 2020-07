Controlli, mascherine e distanziamento. Carabinieri al lavoro nella provincia etnea per far rispettare le norme anti Covid: chiusura di locali e multe.

Controlli, mascherine e distanziamento. Aumentano i casi di Covid a Catania e, di conseguenza, aumentano anche i controlli per far rispettare le regole.

I carabinieri di Catania hanno ispezionato attività commerciali e i luoghi di maggiore aggregazione dei cittadini.

In linea con quanto condiviso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i controlli si sono concentrati sugli esercenti e avventori.

Le ispezioni sul rispetto da parte di questi ultimi delle elementari norme per la profilassi della malattia,

ovvero l’uso delle mascherine protettive e il distanziamento sociale.

Ad Aci Castello in un ristorante sul Lungomare dei Ciclopi, i militari dell’Arma hanno rilevato inadempienze inerenti la salute pubblica.

In particolare, evidenziata la mancanza all’interno del locale del cartello indicante il divieto di fumo.

Inoltre, appurata anche la mancata assicurazione all’uscita dell’esercizio di ristorazione del controllo volontario del tasso alcolemico e,

delle tabelle ministeriali di riproduzione dei sentimoni correlati con l’assunzione di alcool.

Sempre ad Aci Castello, in un lido-discoteca in via Antonello da Messina, il personale non faceva mantenere le previste distanze agli avventori.

A Palagonia, un bar in via Palermo chiuso per 5 giorni,

perché il bancone di vendita non era dotato dei pannelli divisori tra il personale dipendente e gli avventori.

Inoltre, la banconista al momento del controllo era sprovvista della mascherina, per lei è scattata una multa di 400 euro.

Durante i controlli anti Covid, però, altre irregolarità rilevate dai militari.

A Mascalucia (Catania), in un ristorante in via Etnea, i militari hanno constatato che ben 2 dei 3 tre dipendenti presenti in quel momento nella struttura ricettiva lavoravano in nero.

L’attività chiusa con multe per un totale di 9.200 euro oltre al recupero,

da parte del datore di lavoro, di contributi Inps e Inail per complessivi 5.800 euro.

Nella frazione di Torre Archirafi nel comune di Riposto, un 35enne denunciato perché trovato in possesso di 5 grammi di marijuana.

Denunciati anche 5 giovani tra i 20 e i 29 anni, residenti nel comprensorio giarrese,

perché trovati alla guida di veicoli senza patente perché mai conseguita o revocata.

Sempre a Torre Archirafi, i militari dell’Arma hanno denunciato un 36enne di Giarre,

perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Inoltre segnalato alla Prefettura un 23enne di Mascali, quale assuntore di droga, perché trovato in possesso di 1 grammo di marijuana.