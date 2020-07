Colpo alla mafia nigeriana, 28 arresti a Catania. Droga, prostituzione e documenti falsi per i clandestini: smantellata la confraternita dei Maphite.

ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 28 persone.

Gli uomini prevalentemente nigeriani, appartenenti alla confraternita cultista dei “Maphite”.

Si tratta di una organizzazione criminale transnazionale con sede in Nigeria e basi nei Paesi europei e in diverse regioni italiane.

Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga,

sfruttamento della prostituzione, contraffazione e alterazione di documenti per la permanenza clandestina sul territorio italiano.

In particolare è stata decapitata la cellula operativa siciliana “Family Light house of Sicily”.

Gli investigatori hanno individuato il capo dell’organizzazione, i suoi responsabili di zona e altri affiliati rintracciati nel resto della penisola.

Nel corso delle indagini è stato possibile documentare diversi summit svolti tra i vertici dell’organizzazione.

La confraternita siciliana dei Maphite non era tuttavia presente solo sul territorio di Catania, ma anche a Caltanissetta, Palermo e Messina.

E proprio a Caltanissetta aveva deciso di stabilirsi il Don, il capo del gruppo, Ede Osagiede detto Babanè.

Se la Sicilia era il regno della famiglia Lighthhouse of Sicily, governata da Babanè, Caltanissetta era sicuramente la sua reggia.

Proprio nella cittadina nissena contava su numerosi soggetti alle sue ossequiose dipendenze.

Si tratta di impiegati che svolgeva incombenze di qualsiasi tipo (dall’acquisto di generi alimentari al trasporto di droga).

Allo stesso modo Godwin Evbobuin, detto Volte, era leader indiscusso a Catania.

I due gestivano una intensa attività di narcotraffico.

Entrambi sfruttavano comuni canali di approvvigionamento e sembravano talvolta cointeressati alla stessa operazione economica.

Nonostante ambedue fossero dediti a un proprio mercato, controllato rispettivamente: Volte la piazza di Catania e Babanè quella di Caltanissetta.

Questi i nomi degli arrestati:

EVBOBUIN Godwin (37 anni), tratto in arresto a Catania; IDEHEN Osaretin (44 anni), tratto in arresto a Catania;

IGBINEWEKA Ernest (27 anni), tratto in arresto a Catania; MANNINO Antonio (56 anni), tratto in arresto a Catania;

MANNINO Domenico (31 anni), tratto in arresto a Catania; MANNINO Salvatore (30 anni), tratto in arresto a Catania; JOHN Benedict (29 anni), tratto in arresto a Messina;

AKHUAMS Oscar (36 anni), tratto in arresto a Messina; OSAGIEDE Ede (35 anni), tratto in arresto a Caltanissetta; NJIE Lamin (36 anni), tratto in arresto a Caltanissetta;

EDITH Eorhbor (25 anni), tratta in arresto a Caltanissetta; INEGBENEKHIAN Omon Victor (49 anni), tratto in arresto a Caltanissetta;

UVWO Joseph (43 anni), tratto in arresto a Caltanissetta; MONDAY Cristian (21 anni), tratto in arresto a Caltanissetta;

SYLVESTER Hope (30 anni), tratta in arresto a Caltanissetta; OMONDIAGBE Odion (21 anni), tratto in arresto a Caltanissetta;

GYAMFI Kosi Prince (45 anni), tratto in arresto a Caltanissetta; MURANA Insua (22 anni), tratto in arresto a Caltanissetta;

OMORAGBON Nosa (38 anni), tratto in arresto a Palermo; ALHASSAN Ibrahim (33 anni), tratto in arresto a Palermo;

RUEBEN Lucky (31 anni), tratto in arresto a Palermo; PAYOS Joy (38 anni), tratta in arresto a Schiavonea (Cs); OSAS Godday (25 anni), tratto in arresto a Schiavonea (Cs);

KELECHI Ozuigbo Stanley (38 anni), tratto in arresto a Roma; MONDAY Wisdom (22 anni), tratto in arresto a Firenze; ABUMEN Godstime (24 anni), tratto in arresto a Vicenza.