Cessione Catania, SIGI firma rogito notarile - intervista. Ai nostri microfoni Giovanni Ferraù, presidente del CdA della SIGI Spa, ha esposto alcune linee guida che caratterizzeranno la nuova gestione del Calcio Catania. SIGI lavora per l'iscrizione al campionato di Serie C 2020/21.

Cessione Catania, SIGI firma rogito notarile – intervista

Cessione Catania, SIGI firma rogito notarile – intervista. A ventiquattro ore dalla vincita del bando relativo all’asset Catania da parte della SIGI Spa,

i soci della stessa SIGI e i commissari fallimentari per Finaria Alessandra Leggio e Niccolò Notabartolo hanno firmato il rogito notarile,

ovvero l’atto ufficiale che decreta il passaggio di proprietà nelle mani della società per azioni capitanata dall’avvocato Giovanni Ferraù.

Dunque, dopo la mattinata odierna nello studio notarile Balestrazzi e con la firma delle parti in trattativa, il Calcio Catania passa in via definitiva alla SIGI.

Così grazie alla stipula del rogito la SIGI acquisisce il 95,4% delle quote del pacchetto Calcio Catania e Torre del Grifo,

mentre il restante 4,6% appartenente ancora a Meridi sarà rilevata in futuro.

Si tratta del primo passo fondamentale non solo per il percorso svolto sino ad ora dai nuovi acquirenti del club etneo in ottica di rilancio,

ma anche per il futuro dello stesso club,

nell’attesa della data cruciale del 5 agosto entro la quale la SIGI dovrà iscrivere la squadra al campionato di Serie C 2020/21.

Per realizzare questo obiettivo innanzitutto sarà necessario saldare gli emolumenti a tesserati e calciatori in arretrato.

Inoltre un altro aspetto da tenere in conto riguarda il deposito delle garanzie alla COVISOC e alle relative federazioni per completare il quadro,

un quadro al momento ‘work in progress’ che implica certamente grande impegno e approfondimento nei prossimi giorni.

Ai microfoni di InformaSicilia.it l’avvocato Giovanni Ferraù, presidente del CdA della SIGI, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Stando alle sue parole, il piano della SIGI consisterebbe nel proseguire con la programmazione della stagione in vista del 5 agosto.

Infatti, secondo Ferraù, l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C sarebbe una “ulteriore vittoria” dopo la giornata di ieri al Tribunale.

Inoltre tra le tappe da seguire nel rilancio del Calcio Catania ci sarebbe la formazione di una nuova dirigenza a iscrizione effettuata,

mentre Maurizio Pellegrino sarebbe già a lavoro per pianificare i dettagli tecnici della prossima stagione.

Infine, stando a un comunicato ufficiale del Calcio Catania, il club etneo avrà un nuovo CdA di cui si sapranno i nomi durante la prossima settimana.

Queste le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù:

“Abbiamo formalizzato questa cessione, abbiamo il 95,4% delle quote del Calcio Catania, oramai ci muoviamo da proprietari”.

Futuri step dell’iter di SIGI:

“Lavorare con energia fino al 5 agosto, capire il management e stabilire i ruoli necessari per svolgere un ottimo lavoro”.

Conclude Ferraù:

“Torre del Grifo merita un rilancio importante e ricevere un buon Catania in campo”.