Il Bellini inizia con American Movies a Taormina. Da sabato 25 luglio al 3 ottobre oltre 20 appuntamenti. Artisti prestigiosi e programmi di qualità in giro per la Sicilia.

il concerto di colonne sonore diretto da Carmen Failla con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Lo spettacolo inizierà alle ore 21,30.

il concerto di colonne sonore diretto da Carmen Failla con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania. Lo spettacolo inizierà alle ore 21,30.

Saranno eseguite 15 colonne sonore di film americani, con le musiche di Morricone, Williams, Barry, Badelt e Horner.

Inoltre dal 25 luglio al 3 ottobre vi sono oltre 20 appuntamenti con artisti prestigiosi e,

programmi di qualità che avranno luogo a Catania, Taormina, Enna, Valverde e altri comuni.

Tanti sono gli appuntamenti da non perdere, un riavvio in grande stile che ha il fine di far tornare a godere dal vivo la buona musica.

Si tratta di una programmazione articolata in cui sono coinvolti diversi enti, il Parco Archeologico di Naxos,

il teatro Vittorio Emanuele di Messina, Taormina arte, Catania Summer Fest, Multiservice di Valverde.

Tutto ciò per raggiungere più spettatori possibili privilegiando luoghi storici con soprattutto siti en plein air, ovvero:

il Cortile Platamone, il parco di Villa Bellini, la corte di Castello Ursino a Catania, il magnifico Teatro Antico di Taormina,

il Castello di Lombardia ad Enna e il Santuario Mariano di Valverde.

In queste incantevoli sedi e grazie agli importanti interpreti, alle valenti forze artistiche e tecniche del teatro,

si potrà assistere a soirèe musicali incentrate sul repertorio sinfonico, lirico, cameristico, popolari antologie operistiche e musica da film.

Il 30 luglio è prevista l’esecuzione al teatro antico di Taormina in forma di concerto de “La Traviata”,

opera amatissima dal pubblico, che vedrà sul podio Fabrizio Maria Carminati direttore artistico del Bellini.

Interpreti il soprano Irina Lungu (Violetta), del tenore Stefan Pop (Alfredo) e del baritono Franco Vassallo (Germont).

A Taormina Il 12 agosto saranno eseguiti i “Carmina Burana” di Carl Orff, con i solisti Manuele Cucuccio,

Shalva Mukeria e Franco Vassallo, diretti da Dario Lucantoni.

Il 20 agosto, la cavea taorminese ospiterà l’orchestra del Bellini che darà vita alle melodie di Gershwin,

“An American in Paris” e “Cuban Overture” di Ravel, direttore Christopher Franklin.

Il 25 agosto l’orchestra d’archi del Bellini eseguirà “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Direttore e solista Giulio Plotino.

Infine, il 6 settembre al Teatro Massimo Bellini in scena l’opera “Idomeneo, re di Creta” di Mozart,

una produzione Festival Internazionale “Magie Barocche” con la direzione d’orchestra di Claudia Patanè.

Giada Pagliari