Cessione Catania, SIGI deposita offerta. Sono momenti concitati quelli tra le 12:00 di oggi, termine ultimo entro il quale presentare la propria offerta al Tribunale,

e le 11:00 di domani 22 luglio, giorno in cui avverrà l’apertura delle buste chiuse con le offerte sul fronte della cessione del club di via Magenta.

Sebbene le ultime indiscrezioni avessero tirato in ballo il nome di Joseph Tacopina tra altri possibili acquirenti interessati al Calcio Catania oltre la SIGI Spa,

pare che il nome del dirigente sportivo americano non abbia trovato ulteriori riscontri, dovendosi comunque aspettare domani per avere nuove ufficialità.

Ad ogni modo una certezza esiste: la SIGI ha depositato l’offerta in Tribunale entro le 12:00 per aderire alla procedura competitiva inerente all’acquisto del club etneo.

In particolare, stando a un comunicato ufficiale, la stessa SIGI l’avrebbe presentata alle 11:27 per mano degli avvocati Giuseppe Augello e Giovanni Ferraù,

quest’ultimo presidente del CdA della stessa SIGI Spa.

Questo il comunicato ufficiale:

“Sigi Spa rende noto che in data odierna e precisamente alle ore 11,27 è stata consegnata al Tribunale di Catania la domanda per partecipare all’asta competitiva per l’acquisizione del Calcio Catania”.

“A consegnare la domanda i legali della Sigi: l’avvocato Giuseppe Augello e il presidente del Cda avvocato Giovanni Ferraù”.