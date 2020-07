Sopralluogo SIGI a Torre del Grifo - interviste. Oggi una delegazione SIGI Spa ha effettuato un sopralluogo al centro sportivo di TDG. Presenti al centro sportivo anche l'avvocato Giovanni Ferraù e Maurizio Pellegrino.

Nel pomeriggio odierno una delegazione della SIGI Spa ha effettuato un sopralluogo al centro sportivo di Torre del Grifo,

sopralluogo che, stando a una nota ufficiale della SIGI stessa, avrebbe ricevuto l’autorizzazione da parte dei curatori fallimentari di Finaria.

Al sopralluogo a Torre del Grifo hanno partecipato anche Maurizio Pellegrino e l’avvocato Giovanni Ferraù, presidente del CdA della società interessata al club etneo.

Inoltre è da sottolineare la presenza di Gianluca Astorina, amministratore unico del Calcio Catania.

Al termine dell’incontro all’interno del centro sportivo proprio l’avvocato Ferraù e Pellegrino hanno rilasciato una dichiarazione ai giornalisti presenti.

Giovanni Ferraù ha elogiato la caratura di Torre del Grifo, struttura definita da lui un “fiore all’occhiello”, ribadendo la volontà di rilanciarla.

In aggiunta l’avvocato Ferraù ha dichiarato il giorno in cui la SIGI depositerà l‘offerta in Tribunale, ovvero martedì 21 luglio,

due giorni prima della chiusura dell’asta giudiziaria e della contestuale apertura delle eventuali offerte presentate in busta chiusa.

Queste le parole dell’avvocato Giovanni Ferraù:

“E’ molto emozionante tornare qui, quello che è venuto fuori è un entusiasmo maggiore”.

“Siamo concentrati su giorno 23, martedì presenteremo l’offerta”.

Da sinistra Maurizio Pellegrino (General Manager SIGI), Giovanni Ferraù (Studio legale SIGI)

Anche Maurizio Pellegrino ha palesato la sua felicità dopo il sopralluogo di oggi, specificando l’importanza di far conoscere il centro sportivo ai membri della SIGI,

un centro sportivo che, secondo Pellegrino, ha “potenzialità enormi”.

Inoltre lo stesso Pellegrino ha ribadito quanto sia complesso il lavoro che l’eventuale acquirente dovrà mettere in atto al momento della rilevazione della società rossazzurra.

Queste le parole di Maurizio Pellegrino:

“Era importante farla conoscere (Torre del Grifo, ndr.) ad altri imprenditori che non l’avevano mai vista, e sono rimasti colpiti”.

“Siamo realmente contenti che i soci abbiamo visto di cos si parlava in questi mesi, l’hanno tastato con i loro occhi”.

La soddisfazione dell’ex tecnico etneo:

“La matricola è salva, sono particolarmente emozionato perché sono stati sette mesi durissimi, speriamo di poter essere più contenti la prossima settimana”.

Conclude Pellegrino:

“Chiunque oggi voglia rilevare il Catania che ben venga, noi abbiamo fatto il nostro con tutte le nostre forze e siamo contenti di questo”.

Foto e montaggio video Riccardo Caruso